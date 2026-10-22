Rodzina poszukuje 17-letniego Patryka. Chłopaka nie ma ponad dobę. Jest nagroda

Zaginął 17-letni Patryk Skorulski. Policja szuka go w Solcu Kujawskim i w Bydgoszczy. Chłopak ma około 175 centymetrów wzrostu, ciemne, kręcone włosy i jasne oczy.

Jak czytamy w komunikacie portalu „Gdziekolwiek jesteś", po raz ostatni Patryk widziany był przez kolegów 21 października około godziny 13:00 przy dworcu PKS obok galerii handlowej Focus Park w Bydgoszczy.





„Koledzy rozstali się, następnie każdy z nich poszedł w swoją stronę, ponieważ Patryk miał dotrzeć tramwajem do dworca PKP, a następnie do domu w Solcu Kujawskim.

Niestety tam nie dotarł. O godzinie 13:00 jego mama wysłała mu wiadomość na Messengerze, którą chłopak odczytał, ale na nią nie odpowiedział.

Udało się ustalić, że do godziny 13:40 chłopak pisał z koleżankami na jednym z komunikatorów. Następnie wysiadł z tramwaju przy rondzie Toruńskim w Bydgoszczy i najprawdopodobniej udał się w stronę sklepu Leroy Merlin (znajdującego się przy ul. Toruńskiej 101).

Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, a jego dalsze losy są nieznane. Jego telefon od wczoraj pozostaje nieaktywny.

Z relacji rodziny wynika, że chłopak nigdy wcześniej nie zrywał kontaktu z bliskimi, nawet kiedy się spóźnił, to informował o tym rodzinę."



Rodzina wyznaczyła nagrodę w wysokości 5000 zł za informacje o aktualnym miejscu pobytu Patryka.







Rysopis:

Wzrost: około 175 cm

Włosy: gęste, kręcone, ciemne

Oczy: niebiesko-zielone (jasne oczy)

Budowa ciała: szczupła i wysportowana

Znaki szczególne: tatuaż pod lewą piersią, przedstawiający kobietę w bikini

Ubiór: czarne spodnie dresowe, czarna kamizelka marki Moncler, czarna bluza oraz czarne buty Nike Shox.

Ma przy sobie jasnobeżowy plecak szkolny marki Nike.