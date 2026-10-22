Zaginął 17-letni Patryk Skorulski/fot. Facebook
Bydgoszcz

Rodzina poszukuje 17-letniego Patryka. Chłopaka nie ma ponad dobę. Jest nagroda

Zaginął 17-letni Patryk Skorulski/fot. Facebook
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Zaginął 17-letni Patryk Skorulski. Policja szuka go w Solcu Kujawskim i w Bydgoszczy. Chłopak ma około 175 centymetrów wzrostu, ciemne, kręcone włosy i jasne oczy.

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Jak czytamy w komunikacie portalu „Gdziekolwiek jesteś", po raz ostatni Patryk widziany był przez kolegów 21 października około godziny 13:00 przy dworcu PKS obok galerii handlowej Focus Park w Bydgoszczy.


„Koledzy rozstali się, następnie każdy z nich poszedł w swoją stronę, ponieważ Patryk miał dotrzeć tramwajem do dworca PKP, a następnie do domu w Solcu Kujawskim.
Niestety tam nie dotarł. O godzinie 13:00 jego mama wysłała mu wiadomość na Messengerze, którą chłopak odczytał, ale na nią nie odpowiedział.
Udało się ustalić, że do godziny 13:40 chłopak pisał z koleżankami na jednym z komunikatorów. Następnie wysiadł z tramwaju przy rondzie Toruńskim w Bydgoszczy i najprawdopodobniej udał się w stronę sklepu Leroy Merlin (znajdującego się przy ul. Toruńskiej 101).
Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, a jego dalsze losy są nieznane. Jego telefon od wczoraj pozostaje nieaktywny.
Z relacji rodziny wynika, że chłopak nigdy wcześniej nie zrywał kontaktu z bliskimi, nawet kiedy się spóźnił, to informował o tym rodzinę."

Rodzina wyznaczyła nagrodę w wysokości 5000 zł za informacje o aktualnym miejscu pobytu Patryka.


Rysopis:
  • Wzrost: około 175 cm
  • Włosy: gęste, kręcone, ciemne
  • Oczy: niebiesko-zielone (jasne oczy)
  • Budowa ciała: szczupła i wysportowana
  • Znaki szczególne: tatuaż pod lewą piersią, przedstawiający kobietę w bikini
  • Ubiór: czarne spodnie dresowe, czarna kamizelka marki Moncler, czarna bluza oraz czarne buty Nike Shox.
  • Ma przy sobie jasnobeżowy plecak szkolny marki Nike.
Ktokolwiek widział lub wie o losach zaginionego, proszony jest o natychmiastowy kontakt z najbliższą komendą policji lub pod numerem alarmowym na terenie całego kraju 112.

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Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: zaginąłPatryk SkorulskiposzukiwaniarodzinaSolec Kujawsko Bydgoszcz
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