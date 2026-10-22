Znikają wysepki spowalniające ruch na ulicy Wąbrzeskiej w Bydgoszczy [wracamy do tematu]

O zmiany apelowali przedsiębiorcy, którzy argumentowali, że wprowadzone przez drogowców rozwiązania mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie prawie 40 firm działających na osiedlu Glinki.

Wysepki na Wąbrzeskiej na bydgoskich Glinkach pojawiły się na początku września. Drogowcy tłumaczyli, że mają ograniczyć ruch ciężarówek. Chodziło o to, by kierowcy TIR-ów nie skracali sobie dojazdu do okolicznych firm osiedlowymi drogami, pod domami mieszkańców.



Drogowcy zapewniali, że wprowadzone zmiany były konsultowane z radą osiedla, ale rozwiązanie nie spodobało się okolicznym przedsiębiorcom, którzy zwracali uwagę, że szykany drogowe blokują dojazd do lokalnych firm. Stąd petycja do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o przeniesienie wysepek w inne miejsce, żeby zabezpieczały część osiedla z domkami jednorodzinnymi, ale nie blokowały transportu do firm.



Drogowcy przeanalizowali temat i przychylili się do uwag przedsiębiorców.



- Wspólna walka przyniosła efekty - napisał w mediach społecznościowych Adam Goździewski. Przedsiębiorca zbierał podpisy pod petycją do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.



Wysepki pojawią się za to na Cmentarnej i Aleksandrowskiej.





Pisaliśmy na ten temat: TUTAJ



Więcej w relacji Tatiany Adonis: