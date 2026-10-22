Kolejowa lista marzeń. W regionie ma powstać 330 kilometrów nowych linii

Szybsza podróż do Warszawy oraz między Bydgoszczą a Toruniem, powrót na kolejową mapę Żnina, Szubina, Świecia - to część planów, które mają być realizowane w naszym województwie w ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej.

Główne miasta woj. kujawsko-pomorskiego zyskają lepsze połączenia kolejowe z największymi ośrodkami w kraju. Powstanie 330 km linii, a przez region przebiegnie Centralna Magistrala Kolejowa — Północ — wynika z zaprezentowanych w czwartek w Toruniu założeń Zintegrowanej Sieci Kolejowej.



Problematyce Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK) poświęcone było spotkanie z udziałem wojewody kujawsko-pomorskiego, marszałka województwa, przedstawicieli Podprogramu Kolejowego Portu Polska oraz PKP Polskie Linie kolejowe.



Jednym z najważniejszych przedsięwzięć przewidzianych w ZSK jest budowa Centralnej Magistrali Kolejowej — Północ (CMK — Północ), która zyska wysoki priorytet po 2035 r.



Trasa, po planowanej korekcie na środkowym odcinku między Lipnem i Grudziądzem, docelowo połączy szybką koleją Toruń w osi północ — południe w kierunku Trójmiasta i Warszawy. Dodatkowo dzięki łącznikowi i nowemu mostowi na Wiśle usprawni połączenie Włocławka z nowym lotniskiem i Warszawą.



Gruntowną modernizację przejdzie linia kolejowa nr 18 między Bydgoszczą i Toruniem, na której podniesiona zostanie prędkość do 200 km/h. Czas przejazdu pomiędzy dwoma największymi miastami regionu skróci się do 30 minut.



Przedłużenie CMK — Północ będzie powiązane z modernizacją i częściowo nowym przebiegiem trasy między Bydgoszczą i Grudziądzem, w tym z włączeniem do sieci Świecia. W efekcie Bydgoszcz i Toruń zyskają lepsze połączenie z Trójmiastem.



ZSK zakłada, że przez region kujawsko-pomorski oprócz CMK — Północ, przebiegać będą Magistrala Bałtyk — Czechy, Magistrala Północ — Południe oraz Magistrala Węglowa. Uzupełnieniem będzie linia Kruszwica — Radziejów — Włocławek.



Rozwój sieci kolejowej w woj. kujawsko-pomorskim obejmie też przewozy towarowe.

Kluczową rolę dla transportu towarów z portów przy wykorzystaniu nowych korytarzy będzie odgrywać bydgoski węzeł kolejowy. ZSK przewiduje rozwój Magistrali Węglowej jako ważnego korytarza obsługującego porty. Planowane jest też powstanie terminali intermodalnych w Emilianowie koło Bydgoszczy oraz w Grudziądzu i Włocławku.





Od przełomu 2034 i 2035 r. będzie wprowadzany Horyzontalny Rozkład Jazdy. Pociągi regionalne mają kursować nawet co 30 minut.

Bydgoszcz zyska połączenia z Warszawą, Poznaniem i Łodzią co godzinę

, a z Lublinem, Kołobrzegiem, Szczecinem, Zieloną Górą, Krakowem i Katowicami co dwie godziny. Z Torunia co godzinę będą odjeżdżać pociągi w kierunku Warszawy, Lublina i Łodzi, a co dwie godzony do Wrocławia, Poznania, Kołobrzegu, Krakowa i Katowic.Z kolei Grudziądz zyska połączenia w kierunku Warszawy, Łodzi, Olsztyna, Gdańska i Szczecina.