Czekamy na werdykt Konkursu im. Jacka Stwory. Wśród finalistów Dorota Witt, reporterka Polskiego Radia PiK

Reportaż Doroty Witt pt. „Niech usłyszą" już po publicznym wysłuchaniu podczas Konkursu Stypendialnego imienia Jacka Stwory. Konkurs organizuje Studio Reportażu Polskiego Radia. Reporterka Polskiego Radia PiK jest w stolicy razem z Michałem Słobodzianem, kierownikiem naszej Redakcji Publicystyki i Reportażu, który przekazał nam najświeższe informacje.
- To, co znamienne, to fakt, że w czasie odsłuchu pracy Doroty w Studiu imienia Agnieszki Osieckiej panowała całkowita cisza - relacjonuje Michał Słobodzian.
- Słuchacze odebrali tę pracę w wielkim skupieniu. Podążali za tą intymną, osobistą opowieścią. Dorocie - co podkreślano w dyskusjach - udało się stworzyć taką atmosferę, w której mała bohaterka naprawdę się otworzyła. Opowiedziała o samotności, o tym niedopasowaniu do świata osób pełnosprawnych, o takim rozdarciu, o tym, że marzy, by mieć obok siebie kogoś bliskiego. Podkreślano także bardzo dobry montaż, realizację, budowanie napięcia i dramaturgii. Myślę, że Dorota, która tak naprawdę zaczyna swoją przygodę z reportażem radiowym, bo przez kilkanaście lat pracowała w gazecie, może być ze swojej pracy bardzo dumna.
Rozstrzygnięcie konkursu w piątek 23 października.
Posłuchaj reportażu Doroty Witt: TUTAJ
- Spośród 15 nadesłanych reportaży jury w składzie: Bartosz Panek (przewodniczący), Anna Dudzińska, Magda Skawińska, Olga Gitkiewicz, Małgorzata Nabel-Dybaś, Katarzyna Szczerba, Janusz Deblessem, Bartłomiej Sabela i Michał Szczęch nominowało sześć reportaży w XXIX Konkursie Stypendialnym im. Jacka Stwory, które były słuchane podczas warsztatów reporterskich towarzyszących finałowi konkursu:
„Niech usłyszą"- Doroty Witt z Polskiego Radia PiK
„Zawód: performer" - Michała Matusa z Polskiego Radia, z Programu Trzeciego
„Trzecie ucho" - Szymona Brandysa z Polskiego Radia Katowice
„Od nowa" - Karoliny Bieniek z Polskiego Radia Wrocław
„Sami swoi" - Krzysztofa Polasika z Polskiego Radia Poznań i obecnie z Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia
„Zanim wyjmiemy zeszyty" - Viktoryii Dubouskayi z Polskiego Radia Lublin