Dorota Witt i Michał Słobodzian w Warszawie/fot. nadesłane
REGION

Czekamy na werdykt Konkursu im. Jacka Stwory. Wśród finalistów Dorota Witt, reporterka Polskiego Radia PiK

Dorota Witt i Michał Słobodzian w Warszawie/fot. nadesłane
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Reportaż Doroty Witt pt. „Niech usłyszą" już po publicznym wysłuchaniu podczas Konkursu Stypendialnego imienia Jacka Stwory. Konkurs organizuje Studio Reportażu Polskiego Radia. Reporterka Polskiego Radia PiK jest w stolicy razem z Michałem Słobodzianem, kierownikiem naszej Redakcji Publicystyki i Reportażu, który przekazał nam najświeższe informacje.

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- To, co znamienne, to fakt, że w czasie odsłuchu pracy Doroty w Studiu imienia Agnieszki Osieckiej panowała całkowita cisza - relacjonuje Michał Słobodzian.

- Słuchacze odebrali tę pracę w wielkim skupieniu. Podążali za tą intymną, osobistą opowieścią. Dorocie - co podkreślano w dyskusjach - udało się stworzyć taką atmosferę, w której mała bohaterka naprawdę się otworzyła. Opowiedziała o samotności, o tym niedopasowaniu do świata osób pełnosprawnych, o takim rozdarciu, o tym, że marzy, by mieć obok siebie kogoś bliskiego. Podkreślano także bardzo dobry montaż, realizację, budowanie napięcia i dramaturgii. Myślę, że Dorota, która tak naprawdę zaczyna swoją przygodę z reportażem radiowym, bo przez kilkanaście lat pracowała w gazecie, może być ze swojej pracy bardzo dumna.

Rozstrzygnięcie konkursu w piątek 23 października.

Posłuchaj reportażu Doroty Witt: TUTAJ


  • Spośród 15 nadesłanych reportaży jury w składzie: Bartosz Panek (przewodniczący), Anna Dudzińska, Magda Skawińska, Olga Gitkiewicz, Małgorzata Nabel-Dybaś, Katarzyna Szczerba, Janusz Deblessem, Bartłomiej Sabela i Michał Szczęch nominowało sześć reportaży w XXIX Konkursie Stypendialnym im. Jacka Stwory, które były słuchane podczas warsztatów reporterskich towarzyszących finałowi konkursu:

„Niech usłyszą"- Doroty Witt z Polskiego Radia PiK
„Zawód: performer" - Michała Matusa z Polskiego Radia, z Programu Trzeciego
„Trzecie ucho" - Szymona Brandysa z Polskiego Radia Katowice
„Od nowa" - Karoliny Bieniek z Polskiego Radia Wrocław
„Sami swoi" - Krzysztofa Polasika z Polskiego Radia Poznań i obecnie z Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia
„Zanim wyjmiemy zeszyty" - Viktoryii Dubouskayi z Polskiego Radia Lublin

Relacja Michała Słobodziana z Warszawy
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