Zapora we Włocławku/fot. Wikipedia
Włocławek

Płetwonurkowie nie znaleźli auta w Wiśle, zgłosił się za to kierowca - sprawca zamieszania

Zapora we Włocławku/fot. Wikipedia
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Zakończyła się akcja poszukiwania samochodu, który - były takie przypuszczenia - miał wpaść do włocławskiego zbiornika przy wiślanej tamie. Nurkowie auta nie znaleźli, bo... nigdy go tam nie było!

Akcja służb na tamie we Włocławku. Płetwonurkowie już są w Wiśle. Szukają auta
Akcja służb na tamie we Włocławku. Płetwonurkowie już są w Wiśle. Szukają auta
Zderzenie osobówek na DK10 niedaleko Bydgoszczy. Ruch na trasie wahadłowy [AKTUALIZACJA]
Wypadek na Moście Bronisława Malinowskiego. Ciężarówka zaczepiła o konstrukcję przeprawy [aktualizacja/zdjęcia]
Wypadek na ul. Szubińskiej. Są utrudnienia na pasie w kierunku centrum miasta
Wypadek na autostradzie A1 niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego. Dachowała osobówka
Wypadek na drodze krajowej nr 62 pod Włocławkiem. Noworodek z matką trafili do szpitala [aktualizacja]

Znalazł się natomiast kierowca, który już jakiś czas temu uderzył swoim autem w barierkę, poważnie ją uszkodził i odjechał. W tej chwili przesłuchuje go policja.

  • Przypomnijmy: tuż przed 14:00 operator numeru alarmowego 112 odebrał sygnał, że uszkodzona jest barierka na tamie i istnieje prawdopodobieństwo, że jakiś pojazd wpadł do zalewu. Akwen przeszukiwali płetwonurkowie, a z Torunia ruszyła na pomoc grupa z sonarem.

Pisaliśmy o tym: TUTAł

Relacja Marka Ledwosińskiego
Gdzie: Włocławek
TAGI: WisłazaporaWłocławekbarierkiuszkodzoneakcjasłużb
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Płetwonurkowie nie znaleźli auta w Wiśle, zgłosił się za to kierowca - sprawca zamieszania

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