Akcja służb na tamie we Włocławku. Płetwonurkowie już są w Wiśle. Szukają auta

Duże zamieszanie na zaporze wiślanej we Włocławku. Istnieje ryzyko, że do Zalewu Włocławskiego, wprost z szosy biegnącej po zaporze, wpadł jakiś samochód.

Przed godz. 14:00 strażacy odebrali telefoniczną wiadomość, że mogło dojść do takiego wypadku. Na miejscu stwierdzono jedynie rozerwaną barierkę ochronną po stronie Zalewu Włocławskiego. Nie ma żadnych świadków domniemanego zdarzenia.



W tej chwili w wodzie są płetwonurkowie. Na razie niczego nie znaleźli. W drodze do Włocławka są strażacy toruńscy, którzy wiozą specjalistyczne sonary.



