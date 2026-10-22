W środę woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów/fot. Jarosław Wieprzycki
Bydgoszcz

Część Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy nadal zamknięta. Z powodu opadów deszczu

W środę woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów/fot. Jarosław Wieprzycki
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Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy dalej bez przejazdu. W środę awaria sieci wodociągowej została naprawiona, ale asfalt wciąż nie jest odtworzony.

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Jak informują Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, „ekipy techniczne zakończyły przygotowanie podłoża do asfaltowania. W miejscu prowadzonych wcześniej prac ułożono i zagęszczono warstwę kruszywa, przygotowując nawierzchnię do ostatniego etapu robót odtworzeniowych".

Ze względu na opady deszczu asfalt nie może być w czwartek położony. Jezdnia wciąż pozostaje zamknięta. Objazdami cały czas są prowadzone linie nr 52, 64, 67, 71 i 77.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: plac weyssenhoffaawariawodociąginaprawabydgoszczutrudnienia
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