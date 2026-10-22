Część Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy nadal zamknięta. Z powodu opadów deszczu

Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy dalej bez przejazdu. W środę awaria sieci wodociągowej została naprawiona, ale asfalt wciąż nie jest odtworzony.

Jak informują Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, „ekipy techniczne zakończyły przygotowanie podłoża do asfaltowania. W miejscu prowadzonych wcześniej prac ułożono i zagęszczono warstwę kruszywa, przygotowując nawierzchnię do ostatniego etapu robót odtworzeniowych".



Ze względu na opady deszczu asfalt nie może być w czwartek położony. Jezdnia wciąż pozostaje zamknięta. Objazdami cały czas są prowadzone linie nr 52, 64, 67, 71 i 77.