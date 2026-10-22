Film „Morderstwo w Filharmonii” promował się w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. /fot. Damian Klich
Bydgoszcz

„Morderstwo w Filharmonii” na bydgoskim lotnisku. Film kręcono m.in. w Polskim Radiu PiK

Film „Morderstwo w Filharmonii” promował się w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. /fot. Damian Klich
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Aktorzy, duży fiat i kącik PRL. W Porcie Lotniczym Bydgoszcz pasażerów witali nietypowi goście. W ten sposób twórcy „Morderstwa w Filharmonii” promowali swój film.

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Jak mówi Magdalena Prochasek, aktorka, Bydgoszcz będzie wspominać wspaniale.

- To naprawdę piękne, urokliwe miasto. Bardzo przyjemne do przybywania i jest to taka gotowa scenografia do wielu filmów - dodaje.

- Zależało nam na takiej organicznej formie kontaktu widzów z naszymi eksponatami, tak? Mamy tutaj milicyjnego Fiata 125p, kącik PRL, więc chcieliśmy, żeby tutaj Bydgoszczanie, w szczególności pasażerowie lotniska, zobaczyli i poczuli ten klimat. Żeby mogli sobie zrobić selfie z plakatem filmu - podkreśla Maciej Hydyr, reżyser filmu.

Na lotnisku odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Morderstwo w Filharmonii". Jest to kryminał z elementami czarnego humoru. Premiera 7 listopada w Kinie Orzeł, a od 8 do 15 listopada film pokażą inne bydgoskie kina.

Obraz był kręcony w Filharmonii Pomorskiej, Parku Kazimierza Wielkiego oraz w Polskim Radiu PiK.

Relacja Damiana Klicha
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: morderstwo w filharmoniifilmprlpromocjaport lotniczy bydgoszczlotnisko bydgoszczpokaz
Film „Morderstwo w Filharmonii” promował się w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. /fot. Damian Klich Film „Morderstwo w Filharmonii” promował się w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. /fot. Damian Klich
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