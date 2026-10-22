„Morderstwo w Filharmonii” na bydgoskim lotnisku. Film kręcono m.in. w Polskim Radiu PiK

Aktorzy, duży fiat i kącik PRL. W Porcie Lotniczym Bydgoszcz pasażerów witali nietypowi goście. W ten sposób twórcy „Morderstwa w Filharmonii” promowali swój film.

Jak mówi Magdalena Prochasek, aktorka, Bydgoszcz będzie wspominać wspaniale.



- To naprawdę piękne, urokliwe miasto. Bardzo przyjemne do przybywania i jest to taka gotowa scenografia do wielu filmów - dodaje.



- Zależało nam na takiej organicznej formie kontaktu widzów z naszymi eksponatami, tak? Mamy tutaj milicyjnego Fiata 125p, kącik PRL, więc chcieliśmy, żeby tutaj Bydgoszczanie, w szczególności pasażerowie lotniska, zobaczyli i poczuli ten klimat. Żeby mogli sobie zrobić selfie z plakatem filmu - podkreśla Maciej Hydyr, reżyser filmu.



Na lotnisku odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Morderstwo w Filharmonii". Jest to kryminał z elementami czarnego humoru. Premiera 7 listopada w Kinie Orzeł, a od 8 do 15 listopada film pokażą inne bydgoskie kina.



Obraz był kręcony w Filharmonii Pomorskiej, Parku Kazimierza Wielkiego oraz w Polskim Radiu PiK.