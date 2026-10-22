Niecodzienna sytuacja w Gąsawie. Budowlańcy ruszyli z ważną inwestycją, ale pomylili działki

To historia przypominająca perypetie dwóch majsterkowiczów ze słynnej bajki „Sąsiedzi". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zleciło pewnej ekipie budowę rodzinnego domu dziecka w Gąsawie. Budowa ruszyła, postawiono fundamenty i pojawił się problem, bo budowlańcy pomylili działki.

- W trakcie realizacji inwestycji doszło jednak do pomyłki dotyczącej lokalizacji budowy. Wykonawca rozpoczął pracę na sąsiedniej działce, która również stanowi własność powiatu żnińskiego - mówi dyrektor PCPR w Żninie Joanna Małecka.



Rozpoczęta budowa nie pójdzie jednak na marne, ponieważ na wspomnianej działce w przyszłości ma powstać identyczny dom dziecka.



- Wykonane już fundamenty zostaną wykorzystane w przyszłości przy realizacji drugiego rodzinnego domu dziecka - dodaje dyrektor.



Uspokajamy, budowa pierwszego domu dziecka jest już prowadzona na właściwej działce i obiekt ma zostać oddany do użytku z końcem przyszłego roku.