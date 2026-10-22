Arena Toruń znów ugości czołowych lekkoatletów! Polska będzie gospodarzem HME w 2029 roku

Wielka lekkoatletyczna impreza znów zawita do Torunia. Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił, że w 2029 roku w Arenie Toruń odbędą się Halowe Mistrzostwa Europy. Do rywalizacji dojdzie na początku marca.

Wyboru gospodarza dokonała w Lozannie Rada European Athletics po zapoznaniu się ze złożoną aplikacją oraz wysłuchaniu finalnej prezentacji polskiej delegacji.

– Wybór Polski na gospodarza halowych mistrzostw Europy w roku 2029 jest dowodem zaufania, jakim obdarza nas federacja. W ostatnich latach zapracowaliśmy na pozycję kontynentalnego lidera, jeśli chodzi o organizację wydarzeń lekkoatletycznych. Toruń ponownie potwierdził swoją pozycję w światowej i europejskiej lekkiej atletyce – powiedział prezes PZLA Sebastian Chmara, cytowany w komunikacie prasowym.

Halowe ME po raz drugi trafiły do Torunia. Wcześniej Gród Kopernika gościł imprezę w 2021 roku. Polska organizowała te zawody także w 1975 roku w katowickim Spodku. W tym roku Arena Toruń była z kolei gospodarzem halowych mistrzostw świata.

Wcześniej w tym roku European Athletics po raz pierwszy przyznała Polsce miano gospodarza letnich mistrzostw Europy 2028. Impreza zostanie rozegrana na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie.