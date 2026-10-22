77-latek z Torunia miał blisko 90 kilogramów nielegalnego tytoniu. Stanie przed sądem

Ponad 91 kg nielegalnego tytoniu w rękach toruńskich policjantów. 77-letni mieszkaniec Torunia odpowie przed sądem za paserstwo akcyzowe.
Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną toruńskiej policji ustalili, że jeden z mieszkańców Torunia może mieć coś wspólnego z narkotykami. Postanowili to sprawdzić.
- W trakcie czynności przeszukania pomieszczenia gospodarczego zajmowanego przez 77-latka zabezpieczyli jutowe worki, w których znajdowała się krajanka tytoniowa bez znaków skarbowych akcyzy o łącznej wadze 91,5 kg - mówi mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki, rzecznik toruńskich policjantów.
Śledczy ustalili, że mężczyzna naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności z tytułu akcyzy i VAT na kwotę ponad 152 tysięcy złotych. Teraz 77-latek odpowie przed sądem za przestępstwo akcyzowe.