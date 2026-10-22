„Piotruś Pan i Wanda” po raz pierwszy w Operze Nova w Bydgoszczy. Spektakl dla całej rodziny

To musical familijny z muzyką Szymona Godziemby Trytka, według scenariusza Emila Płoszajskiego w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej, premierowo zostanie pokazany w sobotę w Operze Nova.

Choreografię stworzyła Paulina Andrzejewska - Damięcka, a kostiumy Emil Wysocki. Czego po spektaklu mogą spodziewać się widzowie?



- Zobaczymy tutaj świat przede wszystkim Nibylandii, o której każdy ma swoje wyobrażenie. Mariusz Napierała stworzył bardzo mocną, monumentalną scenografię, która jest piękna, chociaż nam wszystkim spędza sen z powiek. Uruchomienie jej trwa i kosztuje dużo ludzkiego wysiłku, więc pracujemy, żeby wszystko poszło w miarę sprawnie - mówi Agnieszka Płoszajska, reżyserka musicalu.



Kim właściwie jest Wanda?



- Wanda to nastolatka, siostra, ma dwóch młodszych braci i jest bardzo żądna przygód, ma marzenia i bardzo chciałaby być dorosła. To jest dziewczynka na schyłku dorosłości. I tym się różni od Piotrusia, że Piotruś jest chłopcem, który nie chce dorosnąć, a Wanda jest dziewczynką, która już chce dorosnąć. Spotykają się dokładnie na styku tych dwóch momentów w życiu - wskazuje Dorota Nowak, odtwórczyni roli Wandy.



Przedstawienie zostanie wystawione w dźwięku immersyjnym, a za pulpitem dyrygenckim stanie Jagoda Brajewska.



Całej rozmowy Magdy Jasińskiej z twórcami i aktorami musicalu można posłuchać poniżej.