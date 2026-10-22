W Operze Nova odbędzie się premiera musicalu „Piotruś Pan i Wanda”. /Fot. Opera Nova w Bydgoszczy
Bydgoszcz

„Piotruś Pan i Wanda” po raz pierwszy w Operze Nova w Bydgoszczy. Spektakl dla całej rodziny

W Operze Nova odbędzie się premiera musicalu „Piotruś Pan i Wanda”. /Fot. Opera Nova w Bydgoszczy
Wielkość czcionkiAa

To musical familijny z muzyką Szymona Godziemby Trytka, według scenariusza Emila Płoszajskiego w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej, premierowo zostanie pokazany w sobotę w Operze Nova.

35 lat na estradzie. Krzysztof Herdzin będzie świętował z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej
35 lat na estradzie. Krzysztof Herdzin będzie świętował z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania” w Toruniu rozstrzygnięty
„Morderstwo w filharmonii”. Znamy datę premiery filmu kręconego w Bydgoszczy [zwiastun]
Zajrzeliśmy za kulisy cyklu „Próba dźwięku”. Audycja „W dobrą stronę" z bydgoskiego MCK-u [zdjęcia]

Choreografię stworzyła Paulina Andrzejewska - Damięcka, a kostiumy Emil Wysocki. Czego po spektaklu mogą spodziewać się widzowie?

- Zobaczymy tutaj świat przede wszystkim Nibylandii, o której każdy ma swoje wyobrażenie. Mariusz Napierała stworzył bardzo mocną, monumentalną scenografię, która jest piękna, chociaż nam wszystkim spędza sen z powiek. Uruchomienie jej trwa i kosztuje dużo ludzkiego wysiłku, więc pracujemy, żeby wszystko poszło w miarę sprawnie - mówi Agnieszka Płoszajska, reżyserka musicalu.

Kim właściwie jest Wanda?

- Wanda to nastolatka, siostra, ma dwóch młodszych braci i jest bardzo żądna przygód, ma marzenia i bardzo chciałaby być dorosła. To jest dziewczynka na schyłku dorosłości. I tym się różni od Piotrusia, że Piotruś jest chłopcem, który nie chce dorosnąć, a Wanda jest dziewczynką, która już chce dorosnąć. Spotykają się dokładnie na styku tych dwóch momentów w życiu - wskazuje Dorota Nowak, odtwórczyni roli Wandy.

Przedstawienie zostanie wystawione w dźwięku immersyjnym, a za pulpitem dyrygenckim stanie Jagoda Brajewska.

Całej rozmowy Magdy Jasińskiej z twórcami i aktorami musicalu można posłuchać poniżej.

Rozmowa Magdy Jasińskiej z twórcami i aktorami „Piotrusia Pana i Wanda”
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: piotruś pan i wandamusicalpremieraopera novabydgoszcz
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja 35 lat na estradzie. Krzysztof Herdzin będzie świętował z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

„Piotruś Pan i Wanda” po raz pierwszy w Operze Nova w Bydgoszczy. Spektakl dla całej rodziny

To musical familijny z muzyką Szymona Godziemby Trytka, według scenariusza Emila Płoszajskiego w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej, premierowo zostanie pokazany…

Magda Jasińska JW
2026-10-22, 10:00
Bydgoszcz

35 lat na estradzie. Krzysztof Herdzin będzie świętował z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej

Krzysztof Herdzin jest znanym pianistą, kompozytorem, aranżerem, pedagogiem. Do wszystkiego doszedł sam. Sam nauczył się improwizacji, instrumentacji, aranżacji…

Magda Jasińska DW
2026-10-21, 22:45
Kultura

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania” w Toruniu rozstrzygnięty

„Bibuła w tapczanie” Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku najlepszym spektaklem 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy „Spotkania”…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-10-21, 18:50
Bydgoszcz

„Morderstwo w filharmonii”. Znamy datę premiery filmu kręconego w Bydgoszczy [zwiastun]

Już 20 listopada w kinach w całej Polsce odbędzie się premiera filmu pt. „Morderstwo w filharmonii”. Sceny były kręcone w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy…

BN
2026-10-21, 14:21
Bydgoszcz

Zajrzeliśmy za kulisy cyklu „Próba dźwięku”. Audycja „W dobrą stronę" z bydgoskiego MCK-u [zdjęcia]

W audycji „W dobrą stronę” odwiedziliśmy we wtorek Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, gdzie trwały przygotowania do finału trzeciej odsłony Próby…

Wiktor Sobociński MG
2026-10-20, 18:10
Bydgoszcz

New Start, New Stars. Wyjątkowy koncert na początek roku akademickiego w Bydgoszczy

New Start, New Stars to tytuł festiwalu, który ma pokazać najsłynniejszych muzyków związanych z kampusem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Magda Jasińska DW
2026-10-20, 16:25
Świecie nad Wisłą

Książka tradycyjna czy może cyfrowa? Biblioteka w Świeciu idzie z duchem czasu

Jak czytanie to oczywiście biblioteka. Nasz reporter sprawdzał czym charakteryzuje się ta nowoczesna cyfrowa. W tym celu odwiedził Powiatową Bibliotekę Publiczną…

Marcin Doliński JW
2026-10-19, 21:34
Bydgoszcz

Zmarł Kazimierz Drejas, ceniony bydgoski malarz. Miał 89 lat

Nie żyje Kazimierz Drejas, autor charakterystycznych, pełnych psychologicznego napięcia obrazów, których bohaterką była postać kobieca.

Ewa Dąbska-Wieczorkowska BN
2026-10-19, 20:08
Bydgoszcz

Kulisy prób do musicalu „Piotruś Pan i Wanda” i budowa czwartego kręgu Opery Nova [W dobrą stronę]

Tym razem nasz wóz transmisyjny przyjechał do Opery Nova w Bydgoszczy. Magda Jasińska zabrała Słuchaczy za kulisy prób do musicalu „Piotruś Pan i Wanda”…

Magda Jasińska BN
2026-10-19, 18:36
Bydgoszcz

„Trzy pieśni” w reżyserii Bydgoszczanina Krzysztofa Nowickiego z Grand Prix na międzynarodowym festiwalu

Bydgoszczanin Krzysztof Nowicki otrzymał nagrodę Grand Prix na zakończonym w weekend Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Naukowych w Parnawie…

Bogumiła Wresiło BN
2026-10-19, 16:46
Bydgoszcz

Mikołaj Trzaska nagrodzony podczas FONOMO Music & Film Festival w Bydgoszczy

Jeden z najważniejszych polskich saksofonistów Mikołaj Trzaska otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri. Otrzymał ją…

Bogumiła Wresiło JW
2026-10-18, 19:40
Kultura

„Tu wszystko gra. Opowieści z Dzielnicy Muzycznej”. Nowy podcast Polskiego Radia PiK!

Przed nami kolejna premiera. Co dwa tygodnie na naszej antenie i na kanale YouTube Polskiego Radia PiK będziemy publikować opowieści o nietuzinkowych muzykach…

DW
2026-10-18, 16:00
więcej wiadomości
0:00 0:00