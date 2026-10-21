LM: Zieliński i Cash ze zwycięstwami, Skóraś z porażką. Hit na remis [wyniki środowych meczów]

Zakończyła się 3. kolejka fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. W środę powody do radości mieli dwaj Polacy – Piotr Zieliński z Interu i Matty Cash z Aston Villi. Ich zespoły wygrały swoje spotkania. Obaj pojawili się na boisku w drugiej połowie. Cały mecz rozegrał Michał Skóraś, ale jego Lens zaliczyło bolesną porażkę. Hitem dnia było starcie Bayernu Monachium z Arsenalem. Finalnie nikt nie cieszył się ze zwycięstwa.
Wyniki:
Inter – Szachtar Donieck 1:0 (0:0)
Bramki: Augusto (77)
Piotr Zieliński (Inter) wszedł na boisko w 59. minucie.
Club Brugge – Lens 3:0 (1:0)
Bramki: Vanaken (45+3), Seys (50), Forbs (72)
Michał Skóraś (Lens) rozegrał całe spotkanie i otrzymał żółtą kartkę.
Aston Villa – Viking 3:1 (2:0)
Bramki: Barkley (23), Buendia (37 – rzut karny), Heggheim (62 – samobójcza) Christiansen (84)
Matty Cash (AV) wszedł na boisko w 70. minucie.
Bayern Monachium – Arsenal 2:2 (1:1)
Bramki: Davies (35), Kane (61 – rzut karny) – Eze (25), Rice (82)
Real Madryt – RB Lipsk 4:1 (1:0)
Bramki: Silva (44), Guler (52), Mbappe (83), Diomande (87) – Gomis (85)
Sporting CP – LASK 2:3 (1:1)
Bramki: Suarez (5 – rzut karny, 89) – Lang (15), Kalajdzić (63) Danek (68)
Real Betis – Feyenoord 1:0 (0:0)
Bramki: Isco (59 – rzut karny)
Como – Manchester United 4:1 (1:0)
Bramki: Paz (2, 57), Douvikas (49), Ramon (76) – Zirkzee (90+1)
Lille – Galatasaray 2:4 (2:2)
Bramki: Diaoune (7, 39) – Akgun (2), Batrakov (44), Bentaleb (52 – samobójcza), Osimhen (61)