Anwil Włocławek z porażką u siebie w lidze ENBL. O losie meczu znów zdecydował jeden punkt

Anwil Włocławek poniósł pierwszą porażkę w rozgrywkach koszykarskiej ligi ENBL. W swoim drugim występie w grupie B Włocławianie ulegli we własnej hali rumuńskiemu CSO Voluntari 86:87.

Na parkiecie spotkały się ekipy, które zaczęły rywalizację w European North Basketball League od wygranej. Początek meczu należał do gospodarzy. Szybko objęli oni prowadzenie, z czasem uciekając (23:13). W drugiej kwarcie Rumuni zbliżyli się (27:29), ale na przerwę „Rottweilery” zeszły z nieco większą zaliczką (47:41).



W końcu jednak przyjezdni dopięli swego (58:58). Wprawdzie Anwil dalej próbował dyktować warunki (65:59), lecz nie zdołał uciec (73:73). Końcówka przyniosła dużo emocji. Oba zespoły były blisko triumfu. Finalnie ostatnie słowo należało do gości.



Anwil Włocławek – CSO Voluntari 86:87 (23:17, 24:24, 20:23, 19:23)