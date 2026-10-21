Co dalej z ulicą Długą w Toruniu? Trwają burzliwe konsultacje na temat przebudowy

Przedłużenie ulicy Długiej w Toruniu budzi emocje i dzieli mieszkańców. W sąsiedztwie są szkoła podstawowa, osiedla bloków i domów jednorodzinnych, a także szpital.

Spotkanie konsultacyjne zorganizowano w podstawówce, która jest w pobliżu ewentualnej rozbudowy.



- Korzyści jest mniej niż potencjalnych strat. To przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. Mamy tutaj ulice, które już są w znacznym stopniu obciążone ruchem takim, do którego nie były projektowane - uważa jeden z mieszkańców.



- Absolutne nie rozbudowie! - mówi stanowczo Torunianka. - Jestem w radzie seniora, więc dbam o seniorów, których niestety na tym osiedlu zrobiło się bardzo, bardzo dużo.



Krzysztof Dominikowski ze Stowarzyszenia Bielany podkreśla, że ulica Długa jest jedną z głównych ulic dzielnicy.



- Jeżeli będzie zamknięta, to my się zaczniemy dusić. Trzeba otworzyć drugą ulicę, bo Żwirki i Wigury już się zapychają - podkreśla.



Sławomir Wiśniewski z Miejskiego Zarządu Dróg zaznacza, że im więcej jest dostępnych możliwości komunikacyjnych, tym lepiej ruch się rozkłada.



- Są prowadzone konsultacje społeczne i decydującym głosem, moim zdaniem, będzie głos mieszkańców - podkeśla.



Temat przedłużenia ulicy Długiej powrócił podczas remontu ulic Żwirki i Wigury.

Na czas prowadzonych prac tymczasowo otwarto przejazd ulicą Długą do ulicy św. Józefa.

Konsultacje potrwają do 31 października.

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.