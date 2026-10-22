Kotwica jako pomnik miałaby stanąć na Rybim Rynku/ Fot. Jarosław Wieprzycki
Bydgoszcz

Waży 200 kilogramów, powstała w minionym stuleciu. Stara kotwica wygląda jak nowa

Kotwica jako pomnik miałaby stanąć na Rybim Rynku/ Fot. Jarosław Wieprzycki
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Wyłowiona we wrześniu w centrum Bydgoszczy kotwica zyskała dawny blask. Została odmalowana oraz zakonserwowana. Można podziwiać ją na nabrzeżu przy spichrzach.

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Wciąż nie odnaleziono właściciela kotwicy. Jeśli to się nie zmieni, władze miasta i Miejskie Centrum Kultury mają już na nią pomysł.

- Niestety nie udało się podczas prac restauracyjnych odnaleźć napisów, które by jasno wskazały, kto kotwicę zgubił - mówi Adam Gajewski z Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Kotwica jako pomnik miałaby stanąć na Rybim Rynku. Jeżeli odnajdzie się jej właściciel, oryginał na piedestale zastąpi replika.

Relacja Jarosława Wieprzyckiego
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: kotwicaRybi RynekBarka Lemara
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