35 lat na scenie. Krzysztof Herdzin będzie świętował z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej

Krzysztof Herdzin jest znanym pianistą, kompozytorem, aranżerem, pedagogiem. Do wszystkiego doszedł sam. Sam nauczył się improwizacji, instrumentacji, aranżacji, kompozycji czy dyrygowania.

Krzysztof Herdzin obchodzi jubileusz 35-lecia pracy artystycznej.

Z tej okazji odbędzie się koncert w Filharmonii Pomorskiej.

W czwartek (22 października) o godz. 19 w sali symfonicznej Akademii Muzycznej wystąpi orkiestra symfoniczna Filharmonii Pomorskiej i zaproszeni soliści: Mariusz Patyra - skrzypce i Paweł Gusnar - saksofony.

Całej rozmowy Magdy Jasińskiej z Krzysztofem Herdzinem można posłuchać poniżej.



Program wieczoru ukaże różne oblicza muzyki symfonicznej i jednocześnie pozwoli usłyszeć Krzysztofa Herdzina jako kompozytora pozostającego w żywym dialogu zarówno z tradycją klasyczną, jak i jazzem. Koncert otworzy słynna „Błękitna rapsodia” George’a Gershwina. W jubileuszowym programie znajdą się także dwa koncerty autorstwa Krzysztofa Herdzina.- Jubileusze są miłe, ale w moim życiu każdy rok jest ważny, każda dekada jest ważna, według tej idei żyję. Chcę mi się pracować cały czas - mówi Krzysztof Herdzin.