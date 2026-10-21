Miejski Teatr Miniatura nagrodzony za spektakl „Bibuła w tapczanie”/ Fot. Piotr Pędziszewski (mat. organizatorów, Teatr Baj Pomorski)
Kultura

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania” w Toruniu rozstrzygnięty

Miejski Teatr Miniatura nagrodzony za spektakl „Bibuła w tapczanie”/ Fot. Piotr Pędziszewski (mat. organizatorów, Teatr Baj Pomorski)
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„Bibuła w tapczanie” Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku najlepszym spektaklem 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy „Spotkania”. W tym roku w konkursie starowało 11 spektakli w tym 6 z zagranicy: z Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, Chile oraz Grecji i Danii.

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Reżyser zwycięskiego spektaklu, Michał Derlatka, w Teatrze Baj Pomorski odebrał nie tylko Grand Prix ale też nagrodę za najlepszą reżyserię.

- To przedstawienie o solidarności, wartości, która sprawia, że jesteśmy silni - wyjaśnia twórca. - Wartością przedstawienia jest to, jak aktorzy wchodzą w relacje z widzami - dodaje.

Bezkonkurencyjny okazał się na festiwalu także David Faraco z Danii. Artysta wystawił jednoosobowy spektakl „Quacksalver” (tłum. szarlatan). Jego występ doceniły: jury dziecięce, jury Związku Artystów Scen Polskich, który przyznaje nagrodę w dziedzinie animacji lalkowej oraz jury profesjonalne, które przyznało mu nagrodę dla najlepszego aktora.

- Tu nie było zaskoczenia - przyznaje Anna Kruk, która zasiadała w jury. - Dawid przedstawił absolutną precyzję w animacji, pełne zaangażowanie - dodaje.

  • W czwartek (22 października) w ramach festiwalu odbędzie się XXII Przegląd Teatrów Osób z Niepełnosprawnościami „Innym okiem”.
  • Występy w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu zaplanowano od godz. 9 do 14.
  • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Więcej w relacji Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek - poniżej.
Polskie Radio PiK zajrzało za kulisy festiwalu w audycji „W dobrą stronę”. Relacji można posłuchać tutaj.

Relacja Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek
TAGI: Teatr Baj Pomorski32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania”Toruń
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