Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania” w Toruniu rozstrzygnięty

„Bibuła w tapczanie” Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku najlepszym spektaklem 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy „Spotkania”. W tym roku w konkursie starowało 11 spektakli w tym 6 z zagranicy: z Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, Chile oraz Grecji i Danii.

Reżyser zwycięskiego spektaklu, Michał Derlatka, w Teatrze Baj Pomorski odebrał nie tylko Grand Prix ale też nagrodę za najlepszą reżyserię.



- To przedstawienie o solidarności, wartości, która sprawia, że jesteśmy silni - wyjaśnia twórca. - Wartością przedstawienia jest to, jak aktorzy wchodzą w relacje z widzami - dodaje.



Bezkonkurencyjny okazał się na festiwalu także David Faraco z Danii. Artysta wystawił jednoosobowy spektakl „Quacksalver” (tłum. szarlatan). Jego występ doceniły: jury dziecięce, jury Związku Artystów Scen Polskich, który przyznaje nagrodę w dziedzinie animacji lalkowej oraz jury profesjonalne, które przyznało mu nagrodę dla najlepszego aktora.



- Tu nie było zaskoczenia - przyznaje Anna Kruk, która zasiadała w jury. - Dawid przedstawił absolutną precyzję w animacji, pełne zaangażowanie - dodaje.



W czwartek (22 października) w ramach festiwalu odbędzie się XXII Przegląd Teatrów Osób z Niepełnosprawnościami „Innym okiem”.

Występy w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu zaplanowano od godz. 9 do 14.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej w relacji Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek - poniżej.