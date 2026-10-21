Matka małej Wiktorii z Torunia skazana. Sąd nie miał wątpliwości, że biła ją i szarpała

Agnieszka W. ma spędzić w więzieniu osiem miesięcy. Wyrok nie jest prawomocny. Być może prokuratura wniesie o apelację, bo zawnioskowała o uzasadnienie.

Wyrok w bulwersującej sprawie zapadł przed toruńskim sądem.

Agnieszka W. ma spędzić za kratkami 8 miesięcy.

Wyrok dla matki dwuletniej Wiktorii z Torunia



Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator zażądał jego uzasadnienia.

