Nagły zwrot w sporze o pieniądze za projekt centrum filmowego Camerimage w Toruniu

W grze pojawiła się ugoda. Zaskoczenia z obrotu sprawy nie kryła Prokuratoria Generalna, a nawet ECFC/ Fot. Mariusz Luda
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W grze pojawiła się ugoda. Zaskoczenia z obrotu sprawy nie kryła Prokuratoria Generalna, a nawet ECFC/ Fot. Mariusz Luda
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Odrzucony projekt i bitwa o miliony za projekt siedziby centrum filmowego Camerimage na kolejnej sądowej batalii. Czy będzie ugoda z ministerstwem? Reporter Polskiego Radia PiK obserwował kolejną rozprawę.

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Sądowy spór o miliony za projekt siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu
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  • Austriackie biuro architektoniczne (Baumschlager Eberle) wyszło z propozycją ugody do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • Krok w stronę porozumienia dotyczy sporu o zapłatę ponad 6 milionów złotych za projekt siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, jako bezspornej części wynagrodzenia.
  • Całkowita wartość zerwanej umowy może sięgnąć nawet 60 milionów złotych brutto z odsetkami.
  • Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Toruniu.
Jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy pełnomocnik biura poinformował o tym, że architekci rozpoczęli rozmowy ugodowe z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Potwierdził to zeznający przed sądem Szymon Duda.

- Myśmy się skontaktowali ze sobą, natomiast to nie było na nasze żądanie. Myśmy nigdy nie próbowali (kontaktować się - przyp. red), oprócz tego jednego pisma prezesa do ministerstwa 12 miesięcy temu. My nie prowadziliśmy działania w tej sprawie, żeby poza tą salą sprawę rozwiązać. W pewnym momencie ministerstwo powołało pełnomocnika, z którym się spotkałem i myśmy złożyli propozycję ugody - wyjaśniał.

Zaskoczenia z obrotu sprawy nie kryła Prokuratoria Generalna, a nawet ECFC. Dyrektor Kazimierz Suwała nie skomentował sprawy, tłumacząc się nieznajomością tego dokumentu.

- Nie znam dokumentu, więc muszę się zapoznać (z nim - przyp. red.), ale taka informacja (się pojawiła - przyp. red.), że jest to rozmowa jakby jednego z organizatorów z powodem - mówił Kazimierz Suwała.

W czwartek (22 października) przed sądem zeznawać będą właśnie dyrektor Kazimierz Suwała oraz właściciel biura, prof. Dietmar Eberle.

Więcej w relacji Mariusza Ludy.

Relacja Mariusza Ludy
TAGI: ECFCCamerimageEuropejskie Centrum Filmowe CamerimageToruńrozprawaproces
W grze pojawiła się ugoda. Zaskoczenia z obrotu sprawy nie kryła Prokuratoria Generalna, a nawet ECFC/ Fot. Mariusz Luda
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