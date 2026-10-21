Nagły zwrot w sporze o pieniądze za projekt centrum filmowego Camerimage w Toruniu

Odrzucony projekt i bitwa o miliony za projekt siedziby centrum filmowego Camerimage na kolejnej sądowej batalii. Czy będzie ugoda z ministerstwem? Reporter Polskiego Radia PiK obserwował kolejną rozprawę.

Austriackie biuro architektoniczne (Baumschlager Eberle) wyszło z propozycją ugody do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Krok w stronę porozumienia dotyczy sporu o zapłatę ponad 6 milionów złotych za projekt siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, jako bezspornej części wynagrodzenia.

za projekt siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, jako bezspornej części wynagrodzenia. Całkowita wartość zerwanej umowy może sięgnąć nawet 60 milionów złotych brutto z odsetkami.

z odsetkami. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Toruniu.

architekci rozpoczęli rozmowy ugodowe z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej w relacji Mariusza Ludy.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy pełnomocnik biura poinformował o tym, że. Potwierdził to zeznający przed sądem Szymon Duda.- Myśmy się skontaktowali ze sobą, natomiast to nie było na nasze żądanie. Myśmy nigdy nie próbowali (kontaktować się - przyp. red), oprócz tego jednego pisma prezesa do ministerstwa 12 miesięcy temu. My nie prowadziliśmy działania w tej sprawie, żeby poza tą salą sprawę rozwiązać. W pewnym momencie ministerstwo powołało pełnomocnika, z którym się spotkałem i myśmy złożyli propozycję ugody - wyjaśniał.Zaskoczenia z obrotu sprawy nie kryła Prokuratoria Generalna, a nawet ECFC. Dyrektor Kazimierz Suwała nie skomentował sprawy, tłumacząc się nieznajomością tego dokumentu.- Nie znam dokumentu, więc muszę się zapoznać (z nim - przyp. red.), ale taka informacja (się pojawiła - przyp. red.), że jest to rozmowa jakby jednego z organizatorów z powodem - mówił Kazimierz Suwała.W czwartek (22 października) przed sądem zeznawać będą właśnie dyrektor Kazimierz Suwała oraz właściciel biura, prof. Dietmar Eberle.