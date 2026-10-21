Służby z regionu zatrzymały ośmiu cudzoziemców, którzy naruszyli polskie przepisy pobytowe

Wobec ośmiu cudzoziemców, których zatrzymali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy we współdziałaniu z policją z Solca Kujawskiego wszczęto postępowania administracyjne w związku z naruszeniem przepisów pobytowych obowiązujących na terytorium Polski. W sześciu przypadkach zakończyły się wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Do zatrzymań doszło w niedzielę podczas standardowych kontroli ukierunkowanych na sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców na terenie Solca Kujawskiego. Ich efektem było zatrzymanie pięciu obywateli Kolumbii oraz obywateli Nepalu, Indonezji i Gwatemali.



W toku kontroli stwierdzono, że cel i warunki pobytu sześciorga z nich w naszym kraju był niezgodny z deklarowanym, w tym czworo nie posiadało żadnych środków finansowych koniecznych do pokrycia kosztów pobytu w Polsce, pozostałych dwoje przebywało na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu i pobytu na nim.



Wobec cudzoziemców przeprowadzono postępowania administracyjne zakończone w sześciu przypadkach wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu. W decyzjach orzeczono również zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz pozostałych państw strefy Schengen na okres od sześciu miesięcy do roku. Wobec pozostałych dwóch osób czynności pozostają w toku.