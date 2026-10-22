Szkoła rolnicza w Karolewie ma zostać placówką ministerialną od stycznia 2028 roku

Od stycznia 2028 roku Zespołem Szkół Agro-Ekonomicznych im. B. Zamojdzina w Karolewie ma zarządzać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nie jak dotąd powiat bydgoski. Będzie rządowe finansowanie, nowe inwestycje i kierunki kształcenia - cieszy się Piotr Kozłowski, starosta bydgoski.

- Ministerstwo dysponuje dużo większymi finansami oraz możliwościami zwiększenia atrakcyjności szkół rolniczych. Liczymy, że to będzie spory impuls rozwojowy - dodaje starosta.



Szkoła, w której uczą się przyszli rolnicy, ale też technicy weterynarii czy specjaliści z zakresu informatyzacji rolnictwa od lat wnioskowała o przejęcie przez ministerstwo. Intensywne starania trwały od roku.



Oddanie placówki oznacza oszczędności w powiatowej kasie (rocznie nawet kilku milionów złotych). Trzeba będzie przenieść, działającą teraz pod tym samym adresem co szkoła, placówkę opiekuńczą dla dzieci (nowe domy dla podopiecznych mają powstać w Koronowie) oraz bazę Zarządu Dróg Powiatowych. Starostwo porozumiało się z ministerstwem, że do czasu wybudowania nowych siedzib, wspomniane jednostki pozostaną w Karolewie. Ten okres przejściowy potrwa dłużej niż do stycznia 2028 roku.



