Zima tym razem nie zaskoczy inowrocławskich drogowców? Miasto ogłosiło przetarg na utrzymanie dróg

Tegoroczna zima nie zaskoczy drogowców - tego przynajmniej chce Miasto Inowrocław, które ogłosiło wyjątkowy przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Urząd wymaga od oferentów szybkiej reakcji w momencie trudnych warunków pogodowych, co ma być premiowane.

Wyznaczony został nawet limit czasowy. - Ustala się czas reakcji na nie dłużej niż dwie godziny od chwili otrzymania zgłoszenia - Mówi Martyna Bierła z urzędu miasta.



Ale w przetargu czytamy, że specjalnie premiowany jest krótszy czas reakcji do 1,5 godziny, a najlepiej do 30 minut od zgłoszenia. Oczywiście zgłaszająca się ekipa powinna posiadać odpowiedni sprzęt.



A jak zeszłorocznej zimy z odśnieżaniem w Inowrocławiu radzili sobie drogowcy? - Czas reakcji był długi, drogowcy chyba czekali, kiedy skończy padać śnieg - usłyszał nasz reporter od jednego z mieszkańców miasta. - Ja nie miałem problemów - przyznaje kolejny.



Minionej zimy na drogi podległe Miastu Inowrocław wysypano dwa tysiące ton soli i pasku oraz 106 metrów sześciennych solanki.