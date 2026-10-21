Makieta zamku bydgoskiego znów uszkodzona. Tym razem nie są winni wandale, a pogoda

Makieta zamku bydgoskiego w centrum Bydgoszczy jest zniszczona. Z wewnętrznych ścian i wieży zniknęła warstwa imitująca czerwoną cegłę. Jak informuje nas rzeczniczka bydgoskiego ratusza Marta Stachowiak, makieta nie wytrzymuje warunków pogodowych.

Przekazała Polskiemu Radiu PiK, że władze miasta zleciły wycenę - rozważają wykonanie jej z bardziej wytrzymałych materiałów.



Makieta była już uszkodzona w poprzednich latach - w 2022 i 2023 roku.



Replika zamku bydgoskiego pojawiła się w 2010 roku w pobliżu miejsca, w którym stał w średniowieczu - z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Budowla postała za czasów Kazimierza Wielkiego i funkcjonowała w latach 1346-1656. Została zniszczona podczas potopu szwedzkiego.