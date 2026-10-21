„SPA dla mózgu” w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu/fot. nadesłane
Świecie nad Wisłą

„SPA dla mózgu” w szpitalu w Świeciu. Pierwszy taki projekt na świecie [wideo]

„SPA dla mózgu” w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu/fot. nadesłane
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Innowacja w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu, i to na skalę światową! Powstaje tam projekt „SPA dla mózgu”, który ma pomóc odprężyć się i zrelaksować.

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Muzyka, światło, podczerwień i klimat solankowy - takimi metodami w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu będą leczyć pacjentów. To pierwszy taki projekt na świecie - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

- To innowacyjny koncept, chcemy pacjentów stymulować, odprężać i relaksować w zupełnie nowych przestrzeniach - mówi Dariusz Rutkowski, dyrektor szpitala. Jak dodaje, muzykę, na potrzeby jej wykorzystania w „SPA dla mózgu” skomponowali naukowcy z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Do pomieszczenia może wejść na raz dwunastu pacjentów. - Specjalnie dla nas zaprojektowane zostały leżaki - tłumaczy dyrektor. - Pomieszczenie będzie po środku wyposażone w okrągłą tężnię, a na ścianach będą płyty solne - dodaje.

„SPA dla mózgu” będzie gotowe w listopadzie.

Relacja Marcina Dolińskiego
„SPA dla mózgu” w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu/wideo nadesłane
Gdzie: Świecie nad Wisłą
TAGI: SPA dla mózguWojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciupierwszy taki projekt na świecie
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