„SPA dla mózgu” w szpitalu w Świeciu. Pierwszy taki projekt na świecie [wideo]

Innowacja w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu, i to na skalę światową! Powstaje tam projekt „SPA dla mózgu”, który ma pomóc odprężyć się i zrelaksować.

Muzyka, światło, podczerwień i klimat solankowy - takimi metodami w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu będą leczyć pacjentów. To pierwszy taki projekt na świecie - dowiedziało się Polskie Radio PiK.



- To innowacyjny koncept, chcemy pacjentów stymulować, odprężać i relaksować w zupełnie nowych przestrzeniach - mówi Dariusz Rutkowski, dyrektor szpitala. Jak dodaje, muzykę, na potrzeby jej wykorzystania w „SPA dla mózgu” skomponowali naukowcy z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.



Do pomieszczenia może wejść na raz dwunastu pacjentów. - Specjalnie dla nas zaprojektowane zostały leżaki - tłumaczy dyrektor. - Pomieszczenie będzie po środku wyposażone w okrągłą tężnię, a na ścianach będą płyty solne - dodaje.



„SPA dla mózgu” będzie gotowe w listopadzie.