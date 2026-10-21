Wojewoda Michał Sztybel/fot. Radosław Łączkowski/Archiwum
REGION

Wojewoda o kontrolach policji w szkołach: Obowiązują do odwołania, będą powtarzane i regularne

Wojewoda Michał Sztybel/fot. Radosław Łączkowski/Archiwum
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Policja jest w kontakcie ze szkołami przez cały czas, jednak ma to charakter instruujący - mówi wojewoda Michał Sztybel, zapytany o sytuację bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w regionie.

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- Kontrole policji w szkołach obowiązują do odwołania, ponadto będą powtarzane i regularne - informuje.

Wojewoda przyznaje, że sytuacja związana z zagrożeniami uspokoiła się. - Większość zdarzeń o charakterze gróźb w naszym województwie to były głupie żarty, za które ktoś poniesie odpowiedzialność - mówi Michał Sztybel.

Mimo że sytuacja wróciła do normy i uczniowie chodzą do szkół, to wojewoda ostrzega przed treściami w internecie, które mogą powodować lawinę zdarzeń, tak jak było to niedawno (np. wiadomość o rzekomym „krwawym piątku”, kiedy miało dojść do kulminacji zamachów. Okazało się, że była to dezinformacja, bowiem policja nie potwierdziła, że wyzwanie pod tą nazwą miało obowiązywać).

Prawie 200 osób w całym kraju zatrzymanych w związku z kontrolami policji w szkołach

W całym kraju policja skontrolowała blisko 276 tysięcy placówek. Od początku działań zatrzymała 195 osób, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Mówi wojewoda Michał Sztybel
TAGI: kontrole policji w szkołachwojewoda Michał Sztybelpolicjakujawsko-pomorskie
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