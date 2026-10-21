Wyprzedzanie bezpośrednio przed pasami oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Policja publikuje nagrania

Nie wszyscy kierowcy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej ku przestrodze publikują nagrania pokazujące łamanie zasad w rejonie przejść dla pieszych. Chodzi głównie o wyprzedzanie innych pojazdów bezpośrednio przed pasami czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszym.

Nagrania zostały przesłane na skrzynkę „Stop Agresji Drogowej”. Policjanci podkreślają, że wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem oraz nieustępowanie pierwszeństwa pieszym to poważne naruszenia przepisów, które mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.



Funkcjonariusze przypominają, że kierującemu zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany. Kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie.



