Woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów [AKTUALIZACJA]

Awaria wodociągów na Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy, potworzyły się kałuże. Z tego względu są utrudnienia w kursowaniu komunikacji publicznej. Mieszkańcy pobliskich kamienic nie mają bieżącej wody.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że linie autobusowe (52 do Błonia, 64 do Barwnej, 67 do Rycerskiej, 71 do Rekinowej i 77 do Niklowej) kierowane są objazdami:



52 i 64 jadą Ogińskiego, Sienki do Piotrowskiego,

71, 77 jadą Sułkowskiego, Kamienną do Gdańskiej,

67 jedzie Ogińskiego, Chodkiewicza do Gdańskiej.

Trwa ustalanie przyczyn awarii. Dopiero po wykonaniu prac odkrywkowych możliwe będzie oszacowanie czasu jej naprawy. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą uzbroić się w cierpliwość. Dla mieszkańców podstawiono beczkowóz z wodą pitną.Zamknięty jest przejazd na Rondzie Wielkopolskim.