Woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów [AKTUALIZACJA]

Awaria wodociągów na Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy, potworzyły się kałuże. Z tego względu są utrudnienia w kursowaniu komunikacji publicznej. Mieszkańcy pobliskich kamienic nie mają bieżącej wody.
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że linie autobusowe (52 do Błonia, 64 do Barwnej, 67 do Rycerskiej, 71 do Rekinowej i 77 do Niklowej) kierowane są objazdami:
- 52 i 64 jadą Ogińskiego, Sienki do Piotrowskiego,
- 71, 77 jadą Sułkowskiego, Kamienną do Gdańskiej,
- 67 jedzie Ogińskiego, Chodkiewicza do Gdańskiej.
Zamknięty jest przejazd na Rondzie Wielkopolskim.