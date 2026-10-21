Woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów/fot. Jarosław Wieprzycki
Bydgoszcz

Awaria na Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy usunięta. Woda jest, ale auta nie jeżdżą [AKTUALIZACJA]

Woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów/fot. Jarosław Wieprzycki
Wielkość czcionkiAa

Przyczyną awarii wodociągowej na Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy było pęknięcie przewodu wodociągowego spowodowane korozją. Usterkę naprawiono, ale to nie koniec problemów mieszkańców.

Makieta zamku bydgoskiego znów uszkodzona. Tym razem nie są winni wandale, a pogoda
Makieta zamku bydgoskiego znów uszkodzona. Tym razem nie są winni wandale, a pogoda
„SPA dla mózgu” w szpitalu w Świeciu. Pierwszy taki projekt na świecie [wideo]
Wojewoda o kontrolach policji w szkołach: Obowiązują do odwołania, będą powtarzane i regularne

Woda znowu płynie w kranach kamienic przy Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Awaria, do której doszło w środowy poranek (21 października), została naprawiona. Przyczyną pęknięcia sieci wodociągowej była korozja. Ruch drogowy wokół placu wciąż jest utrudniony. MWiK odtwarza nawierzchnię, którą trzeba było zerwać podczas napraw. Może to potrwać do wieczora.

Zamknięta jest północna część ronda. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że linie autobusowe (52 do Błonia, 64 do Barwnej, 67 do Rycerskiej, 71 do Rekinowej i 77 do Niklowej) kierowane są objazdami:

  • 52 i 64 jadą Ogińskiego, Sienki do Piotrowskiego,
  • 71, 77 jadą Sułkowskiego, Kamienną do Gdańskiej,
  • 67 jedzie Ogińskiego, Chodkiewicza do Gdańskiej.
Zamknięty jest przejazd na Rondzie Wielkopolskim.

O tym, czy ruch zostanie przywrócony zdecydują drogowcy.

Mówią mieszkańcy kamienic przy Placu Weyssenhoffa Mówi Alicja Kwaśniewska, rzecznik Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Awaria wodociągówzdmikpPlac WeyssenhoffaBydgoszczutrudnienia
Woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów/fot. Bartosz Nawrocki Woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów/fot. Jarosław Wieprzycki Woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów/fot. Jarosław Wieprzycki Woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów/fot. Jarosław Wieprzycki Woda wylała się na Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Doszło do awarii wodociągów/fot. Jarosław Wieprzycki
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Makieta zamku bydgoskiego znów uszkodzona. Tym razem nie są winni wandale, a pogoda
następna informacja Służby z regionu zatrzymały ośmiu cudzoziemców, którzy naruszyli polskie przepisy pobytowe

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

Wandale dali popis w Starym Fordonie. „Nie pozwolimy, by obracano w ruinę nasz dom!”

W drobny mak rozsypały się szyby w wiacie przystankowej przy kościele na Rynku w Starym Fordonie. To efekt działania wandali. Teren jest monitorowany.

Monika Siwak DW
2026-10-21, 16:00
Bydgoszcz

Służby z regionu zatrzymały ośmiu cudzoziemców, którzy naruszyli polskie przepisy pobytowe

Wobec ośmiu cudzoziemców, których zatrzymali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy we współdziałaniu z policją z Solca Kujawskiego…

BN
2026-10-21, 15:11
Bydgoszcz

Awaria na Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy usunięta. Woda jest, ale auta nie jeżdżą [AKTUALIZACJA]

Przyczyną awarii wodociągowej na Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy było pęknięcie przewodu wodociągowego spowodowane korozją. Usterkę naprawiono, ale to…

Jarosław Wieprzycki Damian Klich BN
2026-10-21, 14:47
Bydgoszcz

Makieta zamku bydgoskiego znów uszkodzona. Tym razem nie są winni wandale, a pogoda

Makieta zamku bydgoskiego w centrum Bydgoszczy jest zniszczona. Z wewnętrznych ścian i wieży zniknęła warstwa imitująca czerwoną cegłę. Jak informuje…

Monika Siwak BN
2026-10-21, 13:05
Świecie nad Wisłą

„SPA dla mózgu” w szpitalu w Świeciu. Pierwszy taki projekt na świecie [wideo]

Innowacja w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu, i to na skalę światową! Powstaje tam projekt „SPA dla mózgu”, który ma pomóc odprężyć…

Marcin Doliński BN
2026-10-21, 12:09
REGION

Wojewoda o kontrolach policji w szkołach: Obowiązują do odwołania, będą powtarzane i regularne

Policja jest w kontakcie ze szkołami przez cały czas, jednak ma to charakter instruujący - mówi wojewoda Michał Sztybel, zapytany o sytuację bezpieczeństwa…

Bartosz Nawrocki
2026-10-21, 11:16
Bydgoszcz

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja szuka sprawcy znieważenia na tle narodowościowym

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który ma związek z przestępstwem polegającym…

BN
2026-10-21, 10:25
REGION

Wyprzedzanie bezpośrednio przed pasami oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Policja publikuje nagrania

Nie wszyscy kierowcy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej ku przestrodze publikują nagrania pokazujące łamanie zasad…

BN
2026-10-21, 09:47
Włocławek

Kowal 22. miastem najbardziej pożądanym do życia w Polsce. „To efekt wieloletniej pracy” [Rozmowa Dnia]

Podwłocławski Kowal znalazł się na 22. miejscu w rankingu miast najbardziej pożądanych do życia w Polsce. Czym przyciąga? W Rozmowie Dnia mówił o tym…

Agnieszka Marszał BN
2026-10-21, 09:03
Bydgoszcz

Będą dyżury i wydarzenia dla mieszkańców. Konsulat Republiki Chile otwarty w Bydgoszczy

- Każdy polski przedsiębiorca, który będzie chciał inwestować w Chile otrzyma pomoc od państwa - deklarował wojewoda Michał Sztybel podczas otwarcia konsulatu…

Bartosz Nawrocki MG
2026-10-21, 07:53
Włocławek

Kryzys na oddziale okulistyki Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Pikieta pod lecznicą

Dotychczasowa szefowa oddziału okulistyki przegrała konkurs ordynatorski i postanowiła odejść z włocławskiego szpitala. Wygrał go młody lekarz, który…

Marek Ledwosiński MG
2026-10-21, 06:50
REGION

Chcą zapłacić szwedzkiemu artyście za „wampirkę” Zosię. Zbiórka na portalu zrzutka.pl

Toruńskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Ewolucja” zbiera pieniądze, aby „wampirka'' Zosia z Pnia mogła zostać w Polsce.

Marcin Kupczyk MG
2026-10-20, 21:00
więcej wiadomości
0:00 0:00