Awaria na Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy usunięta. Woda jest, ale auta nie jeżdżą [AKTUALIZACJA]

Przyczyną awarii wodociągowej na Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy było pęknięcie przewodu wodociągowego spowodowane korozją. Usterkę naprawiono, ale to nie koniec problemów mieszkańców.

Woda znowu płynie w kranach kamienic przy Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy. Awaria, do której doszło w środowy poranek (21 października), została naprawiona. Przyczyną pęknięcia sieci wodociągowej była korozja. Ruch drogowy wokół placu wciąż jest utrudniony. MWiK odtwarza nawierzchnię, którą trzeba było zerwać podczas napraw. Może to potrwać do wieczora.

Zamknięta jest północna część ronda. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że linie autobusowe (52 do Błonia, 64 do Barwnej, 67 do Rycerskiej, 71 do Rekinowej i 77 do Niklowej) kierowane są objazdami:

52 i 64 jadą Ogińskiego, Sienki do Piotrowskiego,

71, 77 jadą Sułkowskiego, Kamienną do Gdańskiej,

67 jedzie Ogińskiego, Chodkiewicza do Gdańskiej.

Zamknięty jest przejazd na Rondzie Wielkopolskim.O tym, czy ruch zostanie przywrócony zdecydują drogowcy.