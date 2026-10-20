LM: PSG lepsze od Barcelony, Polacy bez punktów w Porto [wyniki wtorkowych spotkań]

Paris Saint-Germain wygrał z Barceloną 4:2 w najciekawszym z wtorkowych spotkań 3. kolejki Ligi Mistrzów. Nie powiodło się FC Porto – zespół Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego uległ PSV Eindhoven 0:1. Tymoteusz Puchacz zaliczył natomiast asystę w przegranym 1:2 meczu Sabah Baku z Borussią Dortmund.
Fenerbahce Stambuł – Slavia Praga 2:2 (2:1)
Bramki: Aydin (4), Greenwood (11) – Provod (15), Kačor (90)
Sabah Baku – Borussia Dortmund 1:2 (1:1)
Bramki: McCarthy (39) – Guirassy (10, 53)
Paris Saint-Germain – Barcelona 4:2 (1:0)
Bramki: Doué (38), Lucas Hernandez (72), Vitinha (81), Fabian Ruiz (86) – Xavi Espart (55), Lamine Yamal (79)
Liverpool – Villarreal 4:3 (2:2)
Bramki: Mac Allister (36, 65), Ronald Araujo (45+2), Wirtz (68) – Mikautadze (4), Cardona (29), Oluwaseyi (87)
Manchester City – AEK Ateny 5:1 (2:0)
Bramki: Anderson (12), Foden (34, 65, 76), Cherki (57) – Pilo (52)
AS Roma – Slovan Bratysława 4:0 (2:0)
Bramki: Hermoso (21), Molina (39), Pisilli (52), Malen (58 – karny)
FC Porto – PSV Eindhoven 0:1 (0:0)
Bramka: Til (57)
Napoli – Bodø/Glimt 4:3 (2:1)
Bramki: Politano (1), McTominay (41, 75), Bjørtuft (88 – samobójcza) – Hauge (27), Helmersen (62), Fet (90+4)
VfB Stuttgart – Atletico Madryt 1:1 (1:0)
Bramki: Leweling (36) – Julian Alvarez (47)