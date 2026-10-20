Nie powiodło się FC Porto – zespół Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego uległ PSV Eindhoven 0:1/Fot. EPA/ESTELA SILVA
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LM: PSG lepsze od Barcelony, Polacy bez punktów w Porto [wyniki wtorkowych spotkań]

Nie powiodło się FC Porto – zespół Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego uległ PSV Eindhoven 0:1/Fot. EPA/ESTELA SILVA
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Paris Saint-Germain wygrał z Barceloną 4:2 w najciekawszym z wtorkowych spotkań 3. kolejki Ligi Mistrzów. Nie powiodło się FC Porto – zespół Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego uległ PSV Eindhoven 0:1. Tymoteusz Puchacz zaliczył natomiast asystę w przegranym 1:2 meczu Sabah Baku z Borussią Dortmund.

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Fenerbahce Stambuł – Slavia Praga 2:2 (2:1)
Bramki: Aydin (4), Greenwood (11) – Provod (15), Kačor (90)

Sabah Baku – Borussia Dortmund 1:2 (1:1)
Bramki: McCarthy (39) – Guirassy (10, 53)

Paris Saint-Germain – Barcelona 4:2 (1:0)
Bramki: Doué (38), Lucas Hernandez (72), Vitinha (81), Fabian Ruiz (86) – Xavi Espart (55), Lamine Yamal (79)

Liverpool – Villarreal 4:3 (2:2)
Bramki: Mac Allister (36, 65), Ronald Araujo (45+2), Wirtz (68) – Mikautadze (4), Cardona (29), Oluwaseyi (87)

Manchester City – AEK Ateny 5:1 (2:0)
Bramki: Anderson (12), Foden (34, 65, 76), Cherki (57) – Pilo (52)

AS Roma – Slovan Bratysława 4:0 (2:0)
Bramki: Hermoso (21), Molina (39), Pisilli (52), Malen (58 – karny)

FC Porto – PSV Eindhoven 0:1 (0:0)
Bramka: Til (57)

Napoli – Bodø/Glimt 4:3 (2:1)
Bramki: Politano (1), McTominay (41, 75), Bjørtuft (88 – samobójcza) – Hauge (27), Helmersen (62), Fet (90+4)

VfB Stuttgart – Atletico Madryt 1:1 (1:0)
Bramki: Leweling (36) – Julian Alvarez (47)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: Liga MistrzówChampions LeagueParis Saint-GermainFC BarcelonaFC PortoPSV EindhovenBorussia DortmundSabah BakuLiverpoolVillarrealManchester CityAEK AtenyAS RomaSlovan BratysławaNapoliBodø/GlimtVfB StuttgartAtletico MadrytJan BednarekJakub KiwiorOskar PietuszewskiTymoteusz Puchacz3. kolejka Ligi Mistrzów
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