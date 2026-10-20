Chcą zapłacić szwedzkiemu artyście za „wampirkę” Zosię. Zbiórka na portalu zrzutka.pl

Toruńskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Ewolucja” zbiera pieniądze, aby „wampirka'' Zosia z Pnia mogła zostać w Polsce.

Wielokrotnie informowaliśmy o tym niecodziennym odkryciu - archeolodzy znaleźli grób z XVII wieku, w którym spoczywała młoda kobieta. Na szyi miała położony sierp, a na dużym palcu u nogi znajdowała się kłódka. O odkryciu „wampirki" zrobiło się głośno na całym świecie, jej wizerunek i postać odtworzył Oscar Nilsson, światowej klasy szwedzki rzeźbiarz.



- Jeśli nie znajdą się pieniądze na „wykupienie" Zosi, rzeźba trafi do Szwecji - mówiła w Polskim Radiu PiK Magdalena Zagrodzka ze Stowarzyszenia „Ewolucja”. - Jeżeli chcielibyśmy ją pokazywać, to musi mieć stałe miejsce ekspozycji. Oscar Nilsson wciągnął się mocno w to odkrycie, uważa je za wyjątkowe. Twierdzi, że to na tyle ważne znalezisko, że zrobi wyjątek i – jeśli zdobędziemy pieniądze – zgodzi się przekazać nam Zosię.



Aby Zosia mogła zostać w Polsce, trzeba zebrać 65 tys. zł. Zbiórka została uruchomiona na portalu zrzutka.pl - TUTAJ. Wpłaty można też kierować bezpośrednio na konto stowarzyszenia „Ewolucja”.