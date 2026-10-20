Energa Manekin Toruń przegrała na wyjeździe z KS Villa Verde Olesno 0:3 w meczu 7. kolejki LOTTO Superligi/Fot. pixabay.com
SPORT

Torunianie bez punktów w Oleśnie. Villa Verde wygrała wszystkie trzy pojedynki

Energa Manekin Toruń przegrała na wyjeździe z KS Villa Verde Olesno 0:3 w meczu 7. kolejki LOTTO Superligi/Fot. pixabay.com
Wielkość czcionkiAa

Energa Manekin Toruń przegrała na wyjeździe z KS Villa Verde Olesno 0:3 w meczu 7. kolejki LOTTO Superligi. Gospodarze wygrali zdecydowanie – Torunianie nie byli realnie blisko zwycięstwa w żadnym z trzech pojedynków.

Natalia Bajor mistrzynią Europy w deblu. Polsko-słowacki duet najlepszy w Lublanie
Natalia Bajor mistrzynią Europy w deblu. Polsko-słowacki duet najlepszy w Lublanie
Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?
Olimpia Grudziądz zgodnie z planem. Mistrz Polski pewnie pokonał beniaminka na jego terenie
Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Najpierw Konrad Kulpa uległ Jaehyunowi Anowi 0:3. Najwięcej oporu postawił Taimu Arinobu, który wygrał jednego seta z Nandorem Ecsekim, a w dwóch innych długo utrzymywał kontakt z rywalem. Ostatecznie przegrał 1:3. Dimitrije Levajac również zdobył jedną partię w starciu z Marcelem Błaszczykiem, ale po wygranym pierwszym secie wyraźnie stracił inicjatywę – trzy kolejne przegrał do 5.

KS Villa Verde Olesno – Energa Manekin Toruń 3:0
Jaehyun An – Konrad Kulpa 3:0 (11:6, 11:8, 11:6)
Nandor Ecseki – Taimu Arinobu 3:1 (11:9, 11:8, 7:11, 11:7)
Marcel Błaszczyk – Dimitrije Levajac 3:1 (8:11, 11:5, 11:5, 11:5)

Dyscyplina: tenis stołowy
TAGI: Energa Manekin ToruńKS Villa Verde OlesnoLOTTO Superligatenis stołowyToruńKonrad KulpaTaimu ArinobuDimitrije LevajacNandor EcsekiMarcel BłaszczykJaehyun An7. kolejka LOTTO Superligi
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Sokół wciąż bez punktów. BKS wygrał w Mogilnie, mecz przerwał groźny upadek Laak

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Torunianie bez punktów w Oleśnie. Villa Verde wygrała wszystkie trzy pojedynki

Energa Manekin Toruń przegrała na wyjeździe z KS Villa Verde Olesno 0:3 w meczu 7. kolejki LOTTO Superligi. Gospodarze wygrali zdecydowanie - Torunianie nie…

WS
2026-10-20, 20:10
Mogilno

Sokół wciąż bez punktów. BKS wygrał w Mogilnie, mecz przerwał groźny upadek Laak

Sokół & Hagric Mogilno nadal czeka na pierwsze punkty w TAURON Lidze. W meczu 3. kolejki Mogilnianki przegrały u siebie z BKS-em ZGO Bielsko-Biała 0:3. Początek…

WS
2026-10-19, 22:52
SPORT

Osiem medali Polaków w mistrzostwach świata w sumo. Antoni Czebatura ze złotem

Reprezentanci Polski zdobyli osiem medali podczas mistrzostw świata seniorów i juniorów w sumo w Baku. Największy sukces odniósł Antoni Czebatura, który…

PAP WS
2026-10-19, 10:45
SPORT

Dramat Zawiszy. Bydgoszczanie trzy razy prowadzili. Ostatnie słowo należało do przeciwników

Szalony przebieg miał wyjazdowy mecz Zawiszy Bydgoszcz z Sandecją Nowy Sącz w ramach 12. kolejki Betclic 2. Ligi. Bydgoski zespół ostatecznie poniósł trzecią…

PG
2026-10-18, 21:49
SPORT

Artego Bydgoszcz o krok od przełamania. Ostatnie akcje zdecydowały o kolejnej porażce

Artego Bydgoszcz nadal bez wygranej w PGE Basket Lidze Kobiet. W 5. kolejce rozgrywek Bydgoszczanki uległy we własnej hali SKK Polonii Warszawa 78:81.

PG
2026-10-18, 20:18
SPORT

KH Energa ponownie poczuła smak zwycięstwa. Rywal otrzymał w Tor-Torze bolesną lekcję hokeja

KH Energa Toruń wykonała zadanie na 11. kolejkę Tauron Hokej Ligi. Torunianie wywiązali się z roli faworyta, pewnie pokonując u siebie Podhale Nowy Targ…

PG
2026-10-18, 19:20
SPORT

Wda Świecie odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. Znów o wyniku zdecydowała jedna bramka

Wda Świecie po raz kolejny dała swoim kibicom powody do radości. W 13. kolejce III Ligi grupy 2 Świecianie pokonali na własnym boisku Flotę Świnoujście…

PG
2026-10-18, 17:32
SPORT

Maja Chwalińska mistrzynią turnieju w Wuhan! Pierwszy tytuł Polki, od razu rangi 1000

Maja Chwalińska najlepszą zawodniczką tenisowego turnieju rangi 1000 w Wuhan. W finałowym pojedynku druga rakieta Polski pokonała Sonay Kartel po trzysetowym…

PG
2026-10-18, 15:33
SPORT

IV Liga: Tłuchowia z walkowerem, Unia rozgromiła, Pogoń straciła punkty [wyniki 12. kolejki]

Do niespodziewanej sytuacji doszło w 12. kolejce kujawsko-pomorskiej IV Ligi. Za darmo punkty zgarnęła Tłuchowia Tłuchowo. Jej domowy mecz z Orlętami Aleksandrów…

PG
2026-10-18, 15:01
SPORT

Kłopoty Jeremiego Sochana. Polak zwolniony z Portland Trail Blazers. To koniec zawodnika w NBA?

Jeremy Sochan pozostał bez pracodawcy w NBA. Mimo gry w sparingach w barwach Portland Trail Blazers Polak został zwolniony tuż przed startem sezonu 2026/2027…

PAP PG
2026-10-18, 11:54
SPORT

Poznaliśmy laureatów gali Królowej Sportu. Kazimierska i Szymański z najważniejszymi nagrodami

Klaudia Kazimierska i Jakub Szymański zostali najlepszymi lekkoatletami roku w Polsce podczas Gali Lauru Królowej Sportu, która odbyła się w Bydgoszczy, w…

PG inf. prasowa
2026-10-18, 10:36
SPORT

Katarzyna Wasick znów najlepsza. Trzeci z rzędu triumf w Pucharze Świata na 50 m

Polka po raz trzeci z rzędu wygrała klasyfikację Pucharu Świata na 50 m stylem dowolnym. W finałowych zawodach cyklu w Astanie zwyciężyła z czasem 23,30…

PAP WS
2026-10-18, 00:45
więcej wiadomości
0:00 0:00