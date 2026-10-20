Torunianie bez punktów w Oleśnie. Villa Verde wygrała wszystkie trzy pojedynki

Energa Manekin Toruń przegrała na wyjeździe z KS Villa Verde Olesno 0:3 w meczu 7. kolejki LOTTO Superligi. Gospodarze wygrali zdecydowanie – Torunianie nie byli realnie blisko zwycięstwa w żadnym z trzech pojedynków.

Najpierw Konrad Kulpa uległ Jaehyunowi Anowi 0:3. Najwięcej oporu postawił Taimu Arinobu, który wygrał jednego seta z Nandorem Ecsekim, a w dwóch innych długo utrzymywał kontakt z rywalem. Ostatecznie przegrał 1:3. Dimitrije Levajac również zdobył jedną partię w starciu z Marcelem Błaszczykiem, ale po wygranym pierwszym secie wyraźnie stracił inicjatywę – trzy kolejne przegrał do 5.



KS Villa Verde Olesno – Energa Manekin Toruń 3:0

Jaehyun An – Konrad Kulpa 3:0 (11:6, 11:8, 11:6)

Nandor Ecseki – Taimu Arinobu 3:1 (11:9, 11:8, 7:11, 11:7)

Marcel Błaszczyk – Dimitrije Levajac 3:1 (8:11, 11:5, 11:5, 11:5)