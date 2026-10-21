Będą dyżury i wydarzenia dla mieszkańców. Konsulat Republiki Chile otwarty w Bydgoszczy

- Każdy polski przedsiębiorca, który będzie chciał inwestować w Chile otrzyma pomoc od państwa – deklarował wojewoda Michał Sztybel podczas otwarcia konsulatu honorowego Republiki Chile w Bydgoszczy.

Konsulat mieści się przy ul. Ks. Schulza 3, ale oficjalne otwarcie odbyło się we wtorek w Młynach Rothera.



- Będziemy mieli dyżury w każdy wtorek. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie chile.bydgoszcz.pl – zapowiada konsul honorowy Michał Sowa. - Tam będą też informacje o wszelkich naszych aktywnościach i działaniach charytatywnych. Planujemy wiele wydarzeń, więc będzie dużo powodów, żeby poznać ten kraj.



Dyżur będą odbywać się we wtorki w godz. 10.00-12.00. Interesanci powinni jednak wcześniej umówić się telefonicznie (tel. 570 940 785) lub wypełnić formularz kontaktowy na stronie internetowej chile.bydgoszcz.pl.