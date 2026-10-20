Nowy radny Sebastian Grysiak nie dołączy ani do Bydgoskiej Prawicy, ani do klubu PiS

Sebastian Grysiak, który zastąpi Katarzynę Zaczek w bydgoskiej Radzie Miasta, będzie radnym niezrzeszonym – dowiaduje się Polskie Radio PiK.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, w miejsce zmarłego radnego wchodzi kolejny kandydat z tej samej listy. Sebastian Grysiak zdradził Polskiemu Radiu PiK, że jako radny chciałby zająć się w pierwszej kolejności sprawami budżetowymi.



- Na pewno trzeba zastanowić się nad pieniędzmi, które nam uciekają – mówi. – Mamy uchwałę krajobrazową, która nie jest do końca rozwiązana. Nie mam pełnej wiedzy, co szykuje prezydent w budżecie. Dopiero po objęciu mandatu, po uzyskaniu innych informacji, będę mógł szerzej do tego podejść – tłumaczy.



Sebastian Grysiak o swoich planach:



Nowy radny tłumaczy:

Sebastian Grysiak będzie radnym niezrzeszonym. Przyznaje na razie, że nie chce dołączać do Bydgoskiej Prawicy.Dodaje, że wciąż czeka na zaproszenie na najbliższą sesję Rady Miasta od jej przewodniczącej.