Zajrzeliśmy za kulisy cyklu „Próba dźwięku”. Audycja „W dobrą stronę" z bydgoskiego MCK-u [zdjęcia]

W audycji „W dobrą stronę” odwiedziliśmy we wtorek Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, gdzie trwały przygotowania do finału trzeciej odsłony Próby Dźwięku – koncertu „Muzyka Pierwsza – Drums / Roots / Inclusion”.

Do MCK-u pojechali dziennikarz Wiktor Sobociński i realizator Krystian Makowski.



Rozmawialiśmy m.in. o tym, co dziś właściwie oznacza dla Bydgoszczy tytuł Miasta Muzyki UNESCO, jak ten program działa przez cały rok i dlaczego jednym z jego finałowych punktów stał się eksperyment z wykorzystaniem jednego z najstarszych znanych zapisów muzycznych?



Nasz wóz satelitarny dociera do miast, miasteczek i wsi. Każdego dnia jesteśmy w innym miejscu - tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Trzymamy rękę na pulsie wydarzeń i wyciągamy na światło dzienne zapomniane historie. W środę (21 października) będziemy gościć w Teatrze Baj Pomorski, gdzie trwa 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania".



Relacja z innych miejsc, które odwiedziliśmy podczas audycji „W dobrą stronę” TUTAJ.