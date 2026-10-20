Dziennikarz PR PiK Wiktor Sobociński w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner
Bydgoszcz

Zajrzeliśmy za kulisy cyklu „Próba dźwięku”. Audycja „W dobrą stronę" z bydgoskiego MCK-u [zdjęcia]

Dziennikarz PR PiK Wiktor Sobociński w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner
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W audycji „W dobrą stronę” odwiedziliśmy we wtorek Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, gdzie trwały przygotowania do finału trzeciej odsłony Próby Dźwięku – koncertu „Muzyka Pierwsza – Drums / Roots / Inclusion”.

Kulisy prób do musicalu „Piotruś Pan i Wanda” i budowa czwartego kręgu Opery Nova [W dobrą stronę]
Kulisy prób do musicalu „Piotruś Pan i Wanda” i budowa czwartego kręgu Opery Nova [W dobrą stronę]
Drums Fusion 2026 już gra! Muzyczna parada przeszła przez centrum Bydgoszczy [zdjęcia]

Do MCK-u pojechali dziennikarz Wiktor Sobociński i realizator Krystian Makowski.

Rozmawialiśmy m.in. o tym, co dziś właściwie oznacza dla Bydgoszczy tytuł Miasta Muzyki UNESCO, jak ten program działa przez cały rok i dlaczego jednym z jego finałowych punktów stał się eksperyment z wykorzystaniem jednego z najstarszych znanych zapisów muzycznych?

Nasz wóz satelitarny dociera do miast, miasteczek i wsi. Każdego dnia jesteśmy w innym miejscu - tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Trzymamy rękę na pulsie wydarzeń i wyciągamy na światło dzienne zapomniane historie. W środę (21 października) będziemy gościć w Teatrze Baj Pomorski, gdzie trwa 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania".

Relacja z innych miejsc, które odwiedziliśmy podczas audycji „W dobrą stronę” TUTAJ.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: „W dobrą stronę"MCKkulturaPróba dźwiękuMiasto Muzyki UNESCO
Audycja „W dobrą stronę" gościła w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner Audycja „W dobrą stronę" gościła w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner Audycja „W dobrą stronę" gościła w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner Audycja „W dobrą stronę" gościła w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner Audycja „W dobrą stronę" gościła w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner Audycja „W dobrą stronę" gościła w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner Audycja „W dobrą stronę" gościła w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner Audycja „W dobrą stronę" gościła w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner Audycja „W dobrą stronę" gościła w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner Audycja „W dobrą stronę" gościła w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner Audycja „W dobrą stronę" gościła w bydgoskim MCK-u/fot. Izabela Langner
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