Oszustwo „na kuriera" - złodzieje wymyślili następną metodę. Testowali ją w powiecie chełmińskim

Przestępcy podszywają się najpierw pod kurierów, a potem pod policjantów. W każdym z tych przypadków chodzi o nieodebraną przesyłkę i o montaż monitoringu.

- Schemat działania wygląda następująco: najpierw dzwoni osoba podająca się za kuriera i informuje o przesyłce do doręczenia. Po chwili kontaktuje się kolejna osoba, która przedstawia się jako policjant lub policjantka. Informuje o rzekomym zagrożeniu ze strony oszustów-kurierów i zapowiada wizytę funkcjonariuszy, którzy mają zamontować w domu monitoring - opisuje złodziejski scenariusz mówi mł.asp. Agnieszka Stankiewicz.



Jak się okazuje, w trakcie tej rozmowy przestępcy próbują uzyskać informacje o domownikach bliskich oraz o oszczędnościach przechowywanych w domu.



- Przestrzegam, że to próba oszustwa. Policjanci nie montują monitoringu w prywatnych domach w celu zabezpieczenia oszczędności i nie wypytują telefonicznie o posiadane pieniądze - mówi mł.asp. Agnieszka Stankiewicz.



Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność.