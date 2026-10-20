Opowiadają, że są kurierami, a tak naprawdę to złodzieje. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay
Chełmno

Oszustwo „na kuriera" - złodzieje wymyślili następną metodę. Testowali ją w powiecie chełmińskim

Opowiadają, że są kurierami, a tak naprawdę to złodzieje. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay
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Przestępcy podszywają się najpierw pod kurierów, a potem pod policjantów. W każdym z tych przypadków chodzi o nieodebraną przesyłkę i o montaż monitoringu.

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- Schemat działania wygląda następująco: najpierw dzwoni osoba podająca się za kuriera i informuje o przesyłce do doręczenia. Po chwili kontaktuje się kolejna osoba, która przedstawia się jako policjant lub policjantka. Informuje o rzekomym zagrożeniu ze strony oszustów-kurierów i zapowiada wizytę funkcjonariuszy, którzy mają zamontować w domu monitoring - opisuje złodziejski scenariusz mówi mł.asp. Agnieszka Stankiewicz.

Jak się okazuje, w trakcie tej rozmowy przestępcy próbują uzyskać informacje o domownikach bliskich oraz o oszczędnościach przechowywanych w domu.

- Przestrzegam, że to próba oszustwa. Policjanci nie montują monitoringu w prywatnych domach w celu zabezpieczenia oszczędności i nie wypytują telefonicznie o posiadane pieniądze - mówi mł.asp. Agnieszka Stankiewicz.

Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność.

Mówi mł.asp. Agnieszka Stankiewicz
Gdzie: Chełmno
TAGI: złodziejekradzieżmetodan kurierana policjantapowiat chełmińskikujawsko-pomorskieprzesyłka
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