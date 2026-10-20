Atmosfera na dziecięcych i młodzieżowych rozgrywkach piłkarskich nie jest najlepsza z powodu złego zachowania rodziców/fot. Pixabay
Bydgoszcz

Rodzice wyzywają i obrażają sędziów i graczy podczas piłkarskich meczów. Związek wprowadza kary

Atmosfera na dziecięcych i młodzieżowych rozgrywkach piłkarskich nie jest najlepsza z powodu złego zachowania rodziców/fot. Pixabay
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Dość wulgarnych i agresywnych zachowań rodziców na rozgrywkach piłki nożnej dzieci i młodzieży. Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej będzie wyciągać konsekwencje.

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K-PZPN reaguje na coraz częściej występujące przypadki niewłaściwych i skandalicznych zachowań rodziców podczas zawodów dziecięcych i młodzieżowych.
Od stycznia wprowadza zmiany dla kibiców, trenerów i działaczy.

- Przede wszystkim musimy zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Dzieciom jest wstyd za agresywnie zachowujących się rodziców - mówi przewodniczący Wydziału Dyscypliny Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Pietrzyk.

Tłumaczy, że sędziom zdarza się popełniać błędy w rozgrywkach młodzieżowych.

- Na takich spotkaniach sędziują młodzi ludzie. Często są to osoby w wieku 17, 18 i 19 lat, które dopiero się uczą. Rodzice nie potrafią zrozumieć, że ten człowiek może się po prostu pomylić. Są wobec sędziów kierowane groźby. Na przykład słyszą: „Znajdę cię na mieście", „Znajdę twój samochód", „Wiem, gdzie zaparkowałeś" - mówi Pietrzyk.

Zdarzyło się, że sędzia zabarykadował się w szatni, by się chronić przed grupą kilkunastu rozwścieczonych rodziców.
Sędziowie mogą takie incydenty zgłaszać, ponieważ są w tej chwili traktowani jako funkcjonariusze publiczni.

- To się może skończyć na drodze sądowej - przestrzega Maciej Pietrzyk. - Rodzice myślą, że wspierają, a przeszkadzają dziecku. Dziecku źle gra się pod presją, jeżeli każde jego zagranie jest komentowane.

Klub będzie miał obowiązek wyznaczyć na każdy mecz młodzieżowy osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Jeżeli sędzia przerwie zawody, wówczas ta osoba będzie odpowiedzialna za przekazanie tego kibicom, rodzicom na stadionie.

Jeżeli taka sytuacja ponownie wystąpi, sędzia będzie miał możliwość zakończenia zawodów przed upływem regulaminowego czasu gry. Najbardziej prawdopodobnym wariantem jest orzeczenie walkowera na niekorzyść tej drużyny, której przedstawiciele źle się zachowywali.

  • Sędzia czy inni rodzice mogą też wezwać policję, jeśli ktoś z kibiców stosuje wobec nich groźby.
  • Większość nowych sędziów piłkarskich regionie z powodu opisywanej atmosfery na meczu rezygnuje z tego zajęcia.

Relacja Moniki Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: meczepiłka nożnasędziowieagresjadoroślirodzicekarywalkowerpolicjaKujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
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