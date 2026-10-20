Ćwiczenia na bydgoskim lotnisku/fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Bydgoszcz

Niebezpieczeństwo na pokładzie Airbusa A340. Ćwiczenia służb na bydgoskim lotnisku [zdjęcia]

Ćwiczenia na bydgoskim lotnisku/fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
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Jak skutecznie i bezpiecznie obezwładnić napastnika w ciasnej przestrzeni samolotu? Jak postępować wobec osoby, która odmawia opuszczenia pokładu lub stawia opór funkcjonariuszom? To temat ćwiczeń służb na bydgoskim lotnisku.

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Warsztaty poświęcono taktyce podejmowania interwencji wobec osób naruszających zasady bezpieczeństwa na pokładzie statku powietrznego. Uczestnicy doskonalili techniki obezwładniania i przemieszczania osób agresywnych, odmawiających wykonania poleceń oraz stawiających czynny lub bierny opór. Ćwiczono również sposoby bezpiecznego wprowadzania osób na pokład samolotu i ich wyprowadzania.

Szczególną uwagę poświęcono specyfice działań prowadzonych w ograniczonej przestrzeni kabiny pasażerskiej. Układ wnętrza samolotu, wąskie przejścia i ograniczona swoboda ruchu wymagają odpowiedniego doboru technik interwencyjnych oraz sprawnej współpracy funkcjonariuszy. Dlatego ważnym elementem szkolenia było wzajemne poznanie stosowanych procedur, wymiana doświadczeń i doskonalenie współdziałania przedstawicieli poszczególnych służb.

Praktyczna część warsztatów odbyła się na pokładzie Airbusa A340, udostępnionego przez firmę All4Jets. Możliwość wykorzystania rzeczywistego statku powietrznego pozwoliła uczestnikom przećwiczyć działania w warunkach odpowiadających tym, z jakimi mogą zetknąć się podczas służby.



Organizatorem przedsięwzięcia byli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, którzy do wspólnych ćwiczeń zaprosili:
  • funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej w Łodzi
  • Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy
  • Grupy Szybkiego Reagowania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
  • Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Port LotniczysamolotBydgoszczsłużbyćwiczenianapastnikagresorStraż Graniczna
Ćwiczenia na bydgoskim lotnisku/fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ćwiczenia na bydgoskim lotnisku/fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ćwiczenia na bydgoskim lotnisku/fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
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