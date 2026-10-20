Niebezpieczeństwo na pokładzie Airbusa A340. Ćwiczenia służb na bydgoskim lotnisku [zdjęcia]

Jak skutecznie i bezpiecznie obezwładnić napastnika w ciasnej przestrzeni samolotu? Jak postępować wobec osoby, która odmawia opuszczenia pokładu lub stawia opór funkcjonariuszom? To temat ćwiczeń służb na bydgoskim lotnisku.

Warsztaty poświęcono taktyce podejmowania interwencji wobec osób naruszających zasady bezpieczeństwa na pokładzie statku powietrznego. Uczestnicy doskonalili techniki obezwładniania i przemieszczania osób agresywnych, odmawiających wykonania poleceń oraz stawiających czynny lub bierny opór. Ćwiczono również sposoby bezpiecznego wprowadzania osób na pokład samolotu i ich wyprowadzania.



Szczególną uwagę poświęcono specyfice działań prowadzonych w ograniczonej przestrzeni kabiny pasażerskiej. Układ wnętrza samolotu, wąskie przejścia i ograniczona swoboda ruchu wymagają odpowiedniego doboru technik interwencyjnych oraz sprawnej współpracy funkcjonariuszy. Dlatego ważnym elementem szkolenia było wzajemne poznanie stosowanych procedur, wymiana doświadczeń i doskonalenie współdziałania przedstawicieli poszczególnych służb.



Praktyczna część warsztatów odbyła się na pokładzie Airbusa A340, udostępnionego przez firmę All4Jets. Możliwość wykorzystania rzeczywistego statku powietrznego pozwoliła uczestnikom przećwiczyć działania w warunkach odpowiadających tym, z jakimi mogą zetknąć się podczas służby.







Organizatorem przedsięwzięcia byli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, którzy do wspólnych ćwiczeń zaprosili: