Targi pracy w Toruniu: Stabilne bezrobocie i wielkie braki w budownictwie

Masz fach w ręku? To się dobrze składa. W Centrum Targowym Park Toruń trwają IV Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy. To szansa na bezpośrednią rozmowę z pracodawcami – zwłaszcza z branży budowlanej – oraz udział w darmowych szkoleniach zawodowych.

- Jeśli chodzi o sytuację na kujawsko-pomorskim rynku pracy, to jest ona stabilna, a stopa bezrobocia od kilku miesięcy nie ulega zmianie i wynosi u nas 7,7 procent - mówi Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.



Dodaje, że szczególne potrzeby są w branży budowlanej.



- Brakuje pracowników wykończeniowych, monterów instalacji . Starsi pracownicy odchodzą z tego rynku pracy, natomiast młodzi do tego rodzaju prac często się nie garną i pracodawcy wskazują właśnie na bardzo duże braki - wskazuje Łukasz Jaworski.





- Na pewno potrzebna jest chęć do pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność - to są kompetencje, którymi powinien wykazywać się dobry pracownik - mówiła Małgorzata Rzetelska z Pesy.







