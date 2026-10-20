W Centrum Targowym Park Toruń trwają IV Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy/fot. Michał Zaręba
Toruń

Targi pracy w Toruniu: Stabilne bezrobocie i wielkie braki w budownictwie

W Centrum Targowym Park Toruń trwają IV Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy/fot. Michał Zaręba
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Masz fach w ręku? To się dobrze składa. W Centrum Targowym Park Toruń trwają IV Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy. To szansa na bezpośrednią rozmowę z pracodawcami – zwłaszcza z branży budowlanej – oraz udział w darmowych szkoleniach zawodowych.

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- Jeśli chodzi o sytuację na kujawsko-pomorskim rynku pracy, to jest ona stabilna, a stopa bezrobocia od kilku miesięcy nie ulega zmianie i wynosi u nas 7,7 procent - mówi Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Dodaje, że szczególne potrzeby są w branży budowlanej.

- Brakuje pracowników wykończeniowych, monterów instalacji. Starsi pracownicy odchodzą z tego rynku pracy, natomiast młodzi do tego rodzaju prac często się nie garną i pracodawcy wskazują właśnie na bardzo duże braki - wskazuje Łukasz Jaworski.

- Na pewno potrzebna jest chęć do pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność - to są kompetencje, którymi powinien wykazywać się dobry pracownik - mówiła Małgorzata Rzetelska z Pesy.


  • Targi potrwają do 14.00. Organizatorami wydarzenia są Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: targi pracyToruńbudowlanabranżawykończeniówkabrakujemłodzinie chcąpracowaćfizycznie
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