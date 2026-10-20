Targi pracy w Toruniu: Stabilne bezrobocie i wielkie braki w budownictwie

Masz fach w ręku? To się dobrze składa. W Centrum Targowym Park Toruń trwają IV Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy. To szansa na bezpośrednią rozmowę z pracodawcami – zwłaszcza z branży budowlanej – oraz udział w darmowych szkoleniach zawodowych.
Dodaje, że szczególne potrzeby są w branży budowlanej.
- Brakuje pracowników wykończeniowych, monterów instalacji. Starsi pracownicy odchodzą z tego rynku pracy, natomiast młodzi do tego rodzaju prac często się nie garną i pracodawcy wskazują właśnie na bardzo duże braki - wskazuje Łukasz Jaworski.
- Targi potrwają do 14.00. Organizatorami wydarzenia są Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.