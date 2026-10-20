Zderzenie ciężarówki i osobówki na Moście Bronisława Malinowskiego przy wjeździe do Grudziądza

Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Michale (DK nr 16) w powiecie świeckim. Jedna osoba jest uwięziona w pojeździe.
- Na miejscu działają zastępy JRG Świecie i Grudziądz. Droga jest zablokowana, ruch kolejowy został wstrzymany.
Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Michale (DK nr 16) w powiecie świeckim. Jedna osoba jest uwięziona w pojeździe.
Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Michale (DK nr 16) w powiecie świeckim. Jedna osoba jest uwięziona w pojeździe.
49- letnia kobieta ucierpiała w czasie wypadku na ul. Szubińskiej w Bydgoszczy. - Wyszła z rozbitego samochodu o własnych siłach, ale ratownicy po wstępnym…
Mandaty, punkty karne i zakaz prowadzenia - to konsekwencje zabawy w rajdowców. Tucholscy policjanci zdyscyplinowali w ten sposób dwóch kierowców.
Tematem Tygodnia w Polskim radiu PiK jest czytelnictwo, ale pojęte szeroko, i to tak bardzo, że wychodzimy poza papierową książkę. W regionalnych bibliotekach…
Platformy cyfrowe muszą brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Internecie. Jeśli tego nie rozumieją, trzeba mówić jasno: za łamanie prawa będą ponosić…
W Polsce lawinowo wzrasta liczba wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. W ciągu dekady to wzrost o 150 proc. - ze 150 tysięcy do ponad 385…
Na ciechocińskim dworcu minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał w poniedziałek umowę z generalnym wykonawcą robót. Chodzi o jego remont.
Protest głodowy w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” został zawieszony. W formie rotacyjnej trwał w sumie 218 dni. Zdaniem strajkujących związkowców…
Pożar wybuchł w podtoruńskiej miejscowości Lubicz Górny, a konkretnie na parterze kamienicy. Skutki są tragiczne, bowiem strażacy znaleźli tam ciało …
Nowy dach, winda, doprowadzenie wody i ogrzewania, czy odbudowa dwóch baszt. To kolejne zmiany, które czekają zamek krzyżacki w Świeciu nad Wisłą. Podpisano…
To jest koszmar - tak o remoncie ulicy Staszica w Bydgoszczy mówi nasz Słuchacz. W tamtym rejonie odtwarzana ma być nawierzchnia po budowie zbiornika retencyjnego…
W jednej z posesji przy ul. Placu Świętokrzyskiego w Strzelnie, gdzie nielegalnie miały przebywać pewne osoby, policjanci zastali pijanego 31-latka, mieszkańca…