Surowa kara za driftowanie. Dwóch kierowców bez prawa jazdy przez trzy miesiące

Mandaty, punkty karne i zakaz prowadzenia - to konsekwencje zabawy w rajdowców. Tucholscy policjanci zdyscyplinowali w ten sposób dwóch kierowców.

Drugi nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany w Bysławiu. Przy ul. Głównej, podczas wyjeżdżania z drogi podporządkowanej, wprowadził auto w poślizg, a następnie przekroczył prędkość o 41 km/h. W trakcie kontroli policjanci ustalili również, że jego samochód nie posiada badań technicznych.

Za wykroczenia, które popełnił, otrzymał mandaty na łączną kwotę 2,5 tys. zł i 21 pkt karnych. Mundurowi zatrzymali także dowód rejestracyjny pojazdu.





Obaj kierowcy stracili prawo jazdy na 3 miesiące.







