Surowa kara za driftowanie. Dwóch kierowców bez prawa jazdy przez trzy miesiące

Mandaty, punkty karne i zakaz prowadzenia - to konsekwencje zabawy w rajdowców. Tucholscy policjanci zdyscyplinowali w ten sposób dwóch kierowców.
Za wykroczenia, które popełnił, otrzymał mandaty na łączną kwotę 2,5 tys. zł i 21 pkt karnych. Mundurowi zatrzymali także dowód rejestracyjny pojazdu.
- 30 marca 2026 roku weszły w życie przepisy, które w sposób jednoznaczny regulują odpowiedzialność za szczególnie niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym, takie jak driftowanie oraz jazda na jednym kole. Wobec kierowców łamiących prawo nie będzie taryfy ulgowej.