Tucholscy policjanci zatrzymali prawa jazdy dwóm kierowcom, którzy celowo wprowadzili swoje auta w poślizg, czyli driftowal/fot. KPP Tuchola
Tuchola

Surowa kara za driftowanie. Dwóch kierowców bez prawa jazdy przez trzy miesiące

Tucholscy policjanci zatrzymali prawa jazdy dwóm kierowcom, którzy celowo wprowadzili swoje auta w poślizg, czyli driftowal/fot. KPP Tuchola
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Mandaty, punkty karne i zakaz prowadzenia - to konsekwencje zabawy w rajdowców. Tucholscy policjanci zdyscyplinowali w ten sposób dwóch kierowców.

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Drugi nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany w Bysławiu. Przy ul. Głównej, podczas wyjeżdżania z drogi podporządkowanej, wprowadził auto w poślizg, a następnie przekroczył prędkość o 41 km/h. W trakcie kontroli policjanci ustalili również, że jego samochód nie posiada badań technicznych.
Za wykroczenia, które popełnił, otrzymał mandaty na łączną kwotę 2,5 tys. zł i 21 pkt karnych. Mundurowi zatrzymali także dowód rejestracyjny pojazdu.

Obaj kierowcy stracili prawo jazdy na 3 miesiące.


  • 30 marca 2026 roku weszły w życie przepisy, które w sposób jednoznaczny regulują odpowiedzialność za szczególnie niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym, takie jak driftowanie oraz jazda na jednym kole. Wobec kierowców łamiących prawo nie będzie taryfy ulgowej.

Gdzie: Tuchola
TAGI: poślizgdriftTucholakujawsko-pomorskiesamochodyniebezpiecznajazda
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