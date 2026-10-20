Kierowcy TIR–ów „czytają" za kółkiem. W długich trasach książki są słuchane [Temat Tygodnia]

Tematem Tygodnia w Polskim radiu PiK jest czytelnictwo, ale pojęte szeroko, i to tak bardzo, że wychodzimy poza papierową książkę. W regionalnych bibliotekach sporą popularnością cieszą się audiobooki. Inowrocławska książnica posiada ich pokaźny zbiór liczący ponad 5 tysięcy.

- Mamy bajki terapeutyczne, lektury, literaturę dla najmłodszych, ale także książki obyczajowe, historyczne, psychologiczne, kryminały, fantastykę – właściwie wszystkie książki, jakie są do czytania, mamy też do słuchania - wymienia Kinga Kwiecień z inowrocławskiej biblioteki.





Największą popularnością cieszą się kryminały i książki obyczajowe, ale też literatura dla dzieci.

Zamiast słuchać radia, słuchają audiobooków

- Z audiobooków korzystają najczęściej ci, którym łatwiej jest tekstu słuchać, niż go czytać, czyli osoby niedowidzące, niewidome, seniorzy, dzieci dyslektyczne, którym łatwiej jest patrzeć w tekst i słuchać. Są też kierowcy TIR-ów, dla których nagrywamy audiobooki, a oni zabierają je w trasę.