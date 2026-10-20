„Zamiast wydawać na import, lepiej korzystać z polskiego słońca i wiatru”. Na UMK mówią o energetyce

Eksperci, przedstawiciele samorządów i branży energetycznej rozmawiają o przyszłości energetyki, bezpieczeństwie energetycznym oraz wyzwaniach transformacji. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK trwa Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej - KREO26.

- Powstawanie planów ogólnych wprowadziło konsultacje społeczne i jest to krok w dobrym kierunku - uważa dr inż. Adam Mroziński z Politechniki Bydgoskiej. - Należy wziąć pod uwagę zdanie mieszkańców, to oni mają prawo wiedzieć, co będzie budowane - dodaje.



- W 2024 roku importowaliśmy 45 proc. surowców energetycznych. Zamiast wydawać na import lepiej inwestować te pieniądze w kraju, korzystać z polskiego słońca czy polskiego wiatru - powiedział poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka.



We wtorek odbędzie się sesja naukowa. Organizatorem wydarzenia jest Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Patronem medialnym jest Polskie Radio PiK.