Koniec strajku głodowego w IKS „Solino”. Związkowcy przechodzą w spór zbiorowy i stawiają żądania

Protest głodowy w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” został zawieszony. W formie rotacyjnej trwał w sumie 218 dni. Zdaniem strajkujących związkowców osiągnął swój cel.
Według przewodniczącego Jerzego Gawędy, skutecznie nagłośniono sytuację w „Solino” medialnie i, przede wszystkim, zapobiec zwolnieniom pracowników. - Udało się również poinformować społeczeństwo, jakim potencjałem dysponujemy, jeżeli chodzi o tworzenie bezpieczeństwa energetycznego - dodaje Jerzy Gawęda.
Związkowy „Solidarności” skierowali do zarządu „Solino” żądania:
- gwarancja zatrudnienia dla pracowników przez 10 lat, co miałoby ich chronić przed zwolnieniami z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych czy technologicznych,
- zaprzestania utrudniania działalności związkowej wraz z zapewnieniem swobodnego dostępu do pomieszczenia związkowego.