Przewodniczący „Solidarności” w „Solino” Jerzy Gawęda i jego zastępczyni Iwona Stachel-Góra/fot. Monika Siwak/Archiwum
Inowrocław

Koniec strajku głodowego w IKS „Solino”. Związkowcy przechodzą w spór zbiorowy i stawiają żądania

Przewodniczący „Solidarności” w „Solino” Jerzy Gawęda i jego zastępczyni Iwona Stachel-Góra/fot. Monika Siwak/Archiwum
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Protest głodowy w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” został zawieszony. W formie rotacyjnej trwał w sumie 218 dni. Zdaniem strajkujących związkowców osiągnął swój cel.

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Według przewodniczącego Jerzego Gawędy, skutecznie nagłośniono sytuację w „Solino” medialnie i, przede wszystkim, zapobiec zwolnieniom pracowników. - Udało się również poinformować społeczeństwo, jakim potencjałem dysponujemy, jeżeli chodzi o tworzenie bezpieczeństwa energetycznego - dodaje Jerzy Gawęda.

Związkowy „Solidarności” skierowali do zarządu „Solino” żądania:

  • gwarancja zatrudnienia dla pracowników przez 10 lat, co miałoby ich chronić przed zwolnieniami z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych czy technologicznych,
  • zaprzestania utrudniania działalności związkowej wraz z zapewnieniem swobodnego dostępu do pomieszczenia związkowego.

Relacja Marcina Glapiaka
Gdzie: Inowrocław
TAGI: IKS „Solino”protest głodowyprotest zawieszonyJerzy Gawęda
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