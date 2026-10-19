Od lewej: wojewoda Michał Sztybel, poseł Michał Gramatyka, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski i prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski/fot. Tomasz Kaźmierski
NAUKA I TECHNOLOGIE

„Pamiętam, jak internet kojarzył się z nadzieją”. W Bydgoszczy rozmawiają o wyzwaniach w cyberprzestrzeni

Od lewej: wojewoda Michał Sztybel, poseł Michał Gramatyka, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski i prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski/fot. Tomasz Kaźmierski
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Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski otworzył w Bydgoszczy Szczyt Cyfrowy Internet Governance Forum (IGF) Polska. Podczas spotkania z mediami mówił o przemianach, które się dokonują w cyfryzacji.

Jaka będzie przyszłość Polski w cyfrowym świecie? Szczyt IGF Polska 2026 w Bydgoszczy
Jaka będzie przyszłość Polski w cyfrowym świecie? Szczyt IGF Polska 2026 w Bydgoszczy
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- Chodzi o to, żeby rozmawiać o internecie regionalnie, nie tylko z perspektywy dużych metropolii, które są stolicami państw. Chcieliśmy spotkać się ze środowiskiem cyfrowym, internetowym, żeby o tych cyfrowych technologiach, o przemianie, która następuje, ale też o przyszłości rozmawiać i rysować nową mapę - zaznacza szef resortu cyfryzacji.

- Nie ma dzisiaj dziedziny życia gdzie cyfra, technologie cyfrowe nie mają łączności styku - uważa Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - Pan premier kilka z nich wymienił, ale tak naprawdę jesteśmy skazani w coraz większym stopniu właśnie na te technologie. One nas wspierają, tworzą zagrożenia, ale i mogą zastępować i to jest też wyzwanie, jak sztuczna inteligencja będzie przez nas ludzi wykorzystana dla naszego przede wszystkim dobra, aby uniknąć też zagrożeń - dodaje.

Jednym z prelegentów jest Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, który będzie mówić o cyberbezpieczeństwie.

- Pierwsza myśl, która mi przychodzi na tym forum, to jest refleksja. Rozpoczynałem swoją przygodę z telekomunikacją w latach 90. i pamiętam te czasy, przeżyłem je, gdy internet kojarzył się z nadzieją, optymizmem, otwartością, demokratyzacją. Tam były tylko same dobre myśli związane z siecią. Dzisiaj, gdy otwieram program IGF Polska, bardzo ważnego szczytu cyfrowego, to uważam, że mówimy o zagrożeniach, szkodliwości, uzależnieniach, o czarnej stronie internetu - wskazuje w rozmowie z naszym reporterem.

Kongres rozpoczął się 19 października i potrwa do wtorku. Odbędzie się w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Udział jest bezpłatny. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia PiK - Tomasz Kaźmierski.

Relacja Tomasza Kaźmierskiego
TAGI: Szczyt Cyfrowy IGF Polska w BydgoszczyKrzysztof Gawkowskiinternetcyberbezpieczeństwo
Poseł Michał Gramatyka/fot. Tomasz Kaźmierski Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski/fot. Tomasz Kaźmierski Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski/fot. Tomasz Kaźmierski Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski/fot. Tomasz Kaźmierski Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026/fot. Tomasz Kaźmierski Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026/fot. Tomasz Kaźmierski Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026/fot. Tomasz Kaźmierski
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