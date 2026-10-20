Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026/fot. Tomasz Kaźmierski
BIZNES

O zagrożeniach i „ciemnej stronie" internetu. Po Szczycie Cyfrowym w Bydgoszczy

Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026/fot. Tomasz Kaźmierski
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Podczas drugiego dnia Szczytu Cyfrowego IGF 2026 w Bydgoszczy zorganizowano aż cztery ścieżki tematyczne. Dyskutowano m.in. o publicznych usługach cyfrowych, dzieciach w sieci czy dezinformacji.

Jaka będzie przyszłość Polski w cyfrowym świecie? Szczyt IGF Polska 2026 w Bydgoszczy
Jaka będzie przyszłość Polski w cyfrowym świecie? Szczyt IGF Polska 2026 w Bydgoszczy
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Szczyt Cyfrowy Internet Governance Forum (IGF) Polska otworzył w poniedziałek w Bydgoszczy wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podczas spotkania z mediami mówił o przemianach, które się dokonują w cyfryzacji.

- Chodzi o to, żeby rozmawiać o internecie regionalnie, nie tylko z perspektywy dużych metropolii, które są stolicami państw. Chcieliśmy spotkać się ze środowiskiem internetowym, żeby o cyfrowych technologiach, o przemianie, która następuje, ale też o przyszłości rozmawiać i rysować nową mapę - zaznaczył szef resortu cyfryzacji.

Jesteśmy skazani na technologie
- Nie ma dzisiaj dziedziny życia, gdzie technologie cyfrowe nie mają łączności styku - mówił Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - Pan premier kilka z nich wymienił, ale tak naprawdę jesteśmy skazani w coraz większym stopniu właśnie na te technologie. Wspierają nas, tworzą zagrożenia, ale i mogą zastępować i to jest też wyzwanie, jak sztuczna inteligencja będzie przez nas ludzi wykorzystana dla naszego dobra, aby uniknąć też zagrożeń - dodał.

Kiedy internet kojarzył się z nadzieją
Jednym z prelegentów był Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, który będzie mówić o cyberbezpieczeństwie.

- Pierwsza myśl, która mi przychodzi na tym forum, to refleksja. Rozpoczynałem swoją przygodę z telekomunikacją w latach 90. i pamiętam te czasy, przeżyłem je, gdy internet kojarzył się z nadzieją, optymizmem, otwartością, demokratyzacją. Tam były tylko same dobre myśli związane z siecią. Dzisiaj, gdy otwieram program IGF Polska, bardzo ważnego szczytu cyfrowego, to uważam, że mówimy o zagrożeniach, szkodliwości, uzależnieniach, o czarnej stronie internetu - wskazywał w rozmowie z naszym reporterem.

Kongres odbywał się w bydgoskiej Akademii Muzycznej. Zakończył się we wtorek o 15:00.

Obszerna relacja ze Szczytu Cyfrowego IGF Polska 2026 - we wtorek 27 października w „Regionalnym Punkcie Widzenia" o 18:05, a także w kolejnych wydaniach audycji „Pomysł-Innowacja-Kariera" w Polskim Radiu PiK.

Relacja Tomasza Kaźmierskiego z pierwszego dnia Szczytu Cyfrowego Relacja Tomasz Kaźmierskiego z drugiego dnia Szczytu Cyfrowego
TAGI: Szczyt Cyfrowy IGF Polska w BydgoszczyKrzysztof Gawkowskiinternetcyberbezpieczeństwo
Poseł Michał Gramatyka/fot. Tomasz Kaźmierski Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski/fot. Tomasz Kaźmierski Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski/fot. Tomasz Kaźmierski Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski/fot. Tomasz Kaźmierski Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026/fot. Tomasz Kaźmierski Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026/fot. Tomasz Kaźmierski Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2026/fot. Tomasz Kaźmierski Od lewej: wojewoda Michał Sztybel, poseł Michał Gramatyka, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski i prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski/fot. Tomasz Kaźmierski
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