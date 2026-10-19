Ruszył remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku/fot. Marek Ledwosiński
Aleksandrów Kujawski

Ruszył remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku. Podpisano umowę

Ruszył remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku/fot. Marek Ledwosiński
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Na ciechocińskim dworcu minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał w poniedziałek umowę z generalnym wykonawcą robót. Chodzi o jego remont.

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Minister mówi, że odbudowa zabytkowego dworca to kolejny, naturalny krok po przywróceniu połączenia kolejowego do kurortu. Przypomnijmy, linia z Aleksandrowa Kujawskiego do Ciechocinka była nieczynna przez 14 lat.

- Zadecydowaliśmy na początek o wyremontowaniu za 46,5 miliona złotych linii kolejowej do Aleksandrowa Kujawskiego - informuje. - Za około półtora roku pasażerowie będą mogli korzystać z nowego dworca w Ciechocinku - dodaje minister.

Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Wykonawcy są przekonani, że dotrzymają tego terminu. - Po naszej stronie jest przygotowanie kompletnego projektu, modernizacja dworca i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Całość wyniesie 20 milionów złotych brutto - informuje Bartosz Włodarczyk z SKB LDR, generalnego wykonawcy.

Mówi Bartosz Włodarczyk z SKB LDR, generalnego wykonawcy dworca w Ciechocinku.

Ciechociński dworzec - drugi w historii tej stacji - powstał w 1902 roku. W swojej epoce uchodził za wyjątkowo komfortowy i świetnie wyposażony.

Gdzie: Aleksandrów Kujawski
TAGI: nowy dworzecCiechocinekminister infrastruktury Dariusz Klimczak
Ruszył remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku/fot. Marek Ledwosiński Ruszył remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku/fot. Marek Ledwosiński Minister infrastruktury Dariusz Klimczak/fot. Marek Ledwosiński
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