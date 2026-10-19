Ruszył remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku. Podpisano umowę

Na ciechocińskim dworcu minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał w poniedziałek umowę z generalnym wykonawcą robót. Chodzi o jego remont.

Minister mówi, że odbudowa zabytkowego dworca to kolejny, naturalny krok po przywróceniu połączenia kolejowego do kurortu. Przypomnijmy, linia z Aleksandrowa Kujawskiego do Ciechocinka była nieczynna przez 14 lat.



- Zadecydowaliśmy na początek o wyremontowaniu za 46,5 miliona złotych linii kolejowej do Aleksandrowa Kujawskiego - informuje. - Za około półtora roku pasażerowie będą mogli korzystać z nowego dworca w Ciechocinku - dodaje minister.





Całość wyniesie 20 milionów złotych brutto









Ciechociński dworzec - drugi w historii tej stacji - powstał w 1902 roku. W swojej epoce uchodził za wyjątkowo komfortowy i świetnie wyposażony. Mówi Bartosz Włodarczyk z SKB LDR, generalnego wykonawcy dworca w Ciechocinku.Ciechociński dworzec - drugi w historii tej stacji - powstał w 1902 roku. W swojej epoce uchodził za wyjątkowo komfortowy i świetnie wyposażony.

Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.Wykonawcy są przekonani, że dotrzymają tego terminu. - Po naszej stronie jest przygotowanie kompletnego projektu, modernizacja dworca i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.- informuje Bartosz Włodarczyk z SKB LDR, generalnego wykonawcy.