Bydgoszczanin pyta, kiedy skończy się budowa zbiornika retencyjnego na ulicy Staszica/fot. zrzut ekranu Google Maps
Bydgoszcz

Bydgoszczanin pyta, kiedy skończy się budowa zbiornika retencyjnego na ulicy Staszica

Bydgoszczanin pyta, kiedy skończy się budowa zbiornika retencyjnego na ulicy Staszica/fot. zrzut ekranu Google Maps
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To jest koszmar - tak o remoncie ulicy Staszica w Bydgoszczy mówi nasz Słuchacz. W tamtym rejonie odtwarzana ma być nawierzchnia po budowie zbiornika retencyjnego. - Na placu budowy praktycznie nikogo nie ma - skarży się.

Budowa zbiorników retencyjnych w Bydgoszczy wciąż opóźniona. Część miała być gotowa we wrześniu
Budowa zbiorników retencyjnych w Bydgoszczy wciąż opóźniona. Część miała być gotowa we wrześniu
Pęka ściana w kamienicy przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy. Przy niej powstaje zbiornik retencyjny

- To jest newralgiczna ulica dla całej komunikacji autobusowej. W tej chwili przystanek autobusowy na 3 maja jest nieczynny - dodaje.

Mówi Słuchacz.

Kiedy koniec remontu na ulicy Staszica? O to pytamy Alicję Kwaśniewską, rzecznik prasową Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. - W najbliższym czasie rozpoczną się tam prace odtworzeniowe. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac cały rejon, czyli ulice Staszica, Reymonta i Kołłątaja zostaną oddane do użytku do końca tego roku - wyjaśnia.

Mówi Alicja Kwaśniewska, rzecznik prasowa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Jeszcze w październiku zakończą się roboty na ulicach Racławickiej i Ogrodowej. Do końca listopada na Wileńskiej i 11. Dywizjonu Artylerii Konnej. Przed Sylwestrem ruch zostanie przywrócony na ulicach Ikara, Marcinkowskiego oraz w rejonie skweru Czakiego.

Cały projekt „Bydgoszcz Zielono-Niebieska” potrwa do końca przyszłego roku.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: zbiorniki retencyjneBydgoszczremontinterwencjasłuchaczStaszica
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