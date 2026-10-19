Bydgoszczanin pyta, kiedy skończy się budowa zbiornika retencyjnego na ulicy Staszica

To jest koszmar - tak o remoncie ulicy Staszica w Bydgoszczy mówi nasz Słuchacz. W tamtym rejonie odtwarzana ma być nawierzchnia po budowie zbiornika retencyjnego. - Na placu budowy praktycznie nikogo nie ma - skarży się.

- To jest newralgiczna ulica dla całej komunikacji autobusowej. W tej chwili przystanek autobusowy na 3 maja jest nieczynny - dodaje.





ulice Staszica, Reymonta i Kołłątaja zostaną oddane do użytku do końca tego roku

Mówi Słuchacz.Kiedy koniec remontu na ulicy Staszica? O to pytamy Alicję Kwaśniewską, rzecznik prasową Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. - W najbliższym czasie rozpoczną się tam prace odtworzeniowe. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac cały rejon, czyli- wyjaśnia.Mówi Alicja Kwaśniewska, rzecznik prasowa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.Jeszcze w październiku zakończą się roboty na ulicach Racławickiej i Ogrodowej. Do końca listopada na Wileńskiej i 11. Dywizjonu Artylerii Konnej. Przed Sylwestrem ruch zostanie przywrócony na ulicach Ikara, Marcinkowskiego oraz w rejonie skweru Czakiego.Cały projekt „Bydgoszcz Zielono-Niebieska” potrwa do końca przyszłego roku.