„Trzy pieśni” w reżyserii Bydgoszczanina Krzysztofa Nowickiego z Grand Prix na międzynarodowym festiwalu

Bydgoszczanin Krzysztof Nowicki otrzymał nagrodę Grand Prix na zakończonym w weekend Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Naukowych w Parnawie w Estonii za dokument „Trzy pieśni”. To trzy historie ludzi, których losy splatają się na próbach lokalnego, artystycznego chóru.

Dla filmu nagroda w Estonii to kolejny punkt podczas międzynarodowej trasy festiwalowej. Wcześniej dokument prezentowany był na festiwalu filmowym w Korei Południowej, a w czerwcu otrzymał wyróżnienie na koszalińskim festiwalu debiutów „Młodzi i film”, w konkursie dokumentalnych filmów długometrażowych.



Krzysztof Nowicki ma już na swoim koncie takie dokumenty, jak „Tu było kino”, „Basen” czy „Sen Leokadii”. Jest też założycielem Grupy Filmowej „KolorOFFon” oraz dyrektorem bydgoskiego Festiwalu Filmowego Przeźrocza.



Bydgoska premiera najnowszego dokumentu reżysera „Trzech pieśni” odbyła się w kinie Orzeł na Fonomo Music & Film Festival w Bydgoszczy.