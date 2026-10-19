Wandale zniszczyli przystanki tramwajowe w Bydgoszczy. Drogowcy liczą straty [zdjęcia]

Kilkanaście tysięcy złotych. Tyle wynoszą straty po zdewastowaniu przystanków tramwajowych na Babiej Wsi w Bydgoszczy. Wandale powybijali szyby.
Co zrobi z wiatami Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy?
- Kilkanaście tysięcy złotych to koszt wstawienia szyb na przystankach na ulicy Toruńskiej. Wiaty zostaną tymczasowo zdemontowane. Zdemontowane będą również wiaty znajdujące się na przystanku Żupy. Wrócą, gdy zostanie uruchomiona linia tramwajowa - wyjaśnia Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka bydgoskich drogowców.
ZDMiKP wydaje rocznie kilkaset tysięcy złotych na walkę ze skutkami wandalizmu. Równa się to postawieniu prawie 30 przystankowych wiat.
We wrześniu graffiti pojawiło się na charakterystycznym czerwonym wiadukcie Święcickiego w ciągu ulicy Gdańskiej, który wówczas był świeżo odnowiony.