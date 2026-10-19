Przystanki tramwajowe na bydgoskiej Babiej Wsi zostały zniszczone. /fot. Bogusław Białas (nadesłane)
Bydgoszcz

Wandale zniszczyli przystanki tramwajowe w Bydgoszczy. Drogowcy liczą straty [zdjęcia]

Przystanki tramwajowe na bydgoskiej Babiej Wsi zostały zniszczone. /fot. Bogusław Białas (nadesłane)
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Kilkanaście tysięcy złotych. Tyle wynoszą straty po zdewastowaniu przystanków tramwajowych na Babiej Wsi w Bydgoszczy. Wandale powybijali szyby.

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Co zrobi z wiatami Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy?

- Kilkanaście tysięcy złotych to koszt wstawienia szyb na przystankach na ulicy Toruńskiej. Wiaty zostaną tymczasowo zdemontowane. Zdemontowane będą również wiaty znajdujące się na przystanku Żupy. Wrócą, gdy zostanie uruchomiona linia tramwajowa - wyjaśnia Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka bydgoskich drogowców.

ZDMiKP wydaje rocznie kilkaset tysięcy złotych na walkę ze skutkami wandalizmu. Równa się to postawieniu prawie 30 przystankowych wiat.

We wrześniu graffiti pojawiło się na charakterystycznym czerwonym wiadukcie Święcickiego w ciągu ulicy Gdańskiej, który wówczas był świeżo odnowiony.

Mówi Katarzyna Muszyńska
Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
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Przystanki tramwajowe na bydgoskiej Babiej Wsi zostały zniszczone. /fot. Bogusław Białas (nadesłane) Przystanki tramwajowe na bydgoskiej Babiej Wsi zostały zniszczone. /fot. Bogusław Białas (nadesłane) Przystanki tramwajowe na bydgoskiej Babiej Wsi zostały zniszczone. /fot. Bogusław Białas (nadesłane) Przystanki tramwajowe na bydgoskiej Babiej Wsi zostały zniszczone. /fot. Bogusław Białas (nadesłane)
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